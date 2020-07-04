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著作遭圖書館審查下架 黃之鋒：白色恐怖瀰漫今日香港

黃之鋒（見圖）批評，港版國安法根本就是以言入罪的政治審查工具，而現今的香港，不斷瀰漫白色恐怖的氛圍。（歐新社）

黃之鋒（見圖）批評，港版國安法根本就是以言入罪的政治審查工具，而現今的香港，不斷瀰漫白色恐怖的氛圍。（歐新社）

2020-07-04 23:00:45

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施數日，思想審查已然開始，香港公共圖書館今（4）日下架多名香港泛民主派政治人物的著作，該類涉及政治性質的書籍，大多處於「覆檢中」狀態，包含前香港眾志秘書長黃之鋒的著作。對此，黃之鋒批評，港版國安法根本就是以言入罪的政治審查工具，而現今的香港，不斷瀰漫白色恐怖的氛圍。

黃之鋒今日在臉書 發文指出，港版國安法實施第4日，圖書館已有諸多「覆檢中」的書籍，包含其著作《我不是英雄》、《我不是細路》￼（粵語「細路」：小孩子），以及香港學者陳雲的《光復本土》、《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》，還有公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。

對此，黃之鋒批評，「即使書中內容，根本唔（無）涉及任何主權憲法問題，更加冇（沒有）任何同國際戰線有關嘅（的）內容（因為當時得16歲，又真係未開始打國際線），仍然要作審查」。

黃之鋒表示，「白色恐怖」正不斷彌漫著現今的香港，港版國安法根本就是用來「以言入罪」的政治審查工具，宛如日本動漫《圖書館戰爭》的劇情，竟然在香港實際上演。

著作同樣被下架的陳淑莊今日也在臉書發文苦笑表示，「我除了是議員，還是一個有影響力的作者」，更表示她在感覺莫名其妙之餘，仍感與有榮焉，並表示邊走邊吃邊抗爭的苦中作樂般的生活態度照舊，並曬出與其著作《邊走邊吃邊抗爭》的合照。

消息一出，港人紛紛嘆道，「開始準備『焚書』，唔（不）知幾時『坑儒』」、「Hong Kong（粵語拼音）都已經變成XiangGang（中文拼音）了」、「文革重現！」、「文字獄啓動了」；也有港人苦笑直呼，「多謝政府曲線宣傳」。

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