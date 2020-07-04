爆發G4豬流感病毒 中國批外媒報導誇大：傳播性不強

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情還在燒，中國又出現由豬隻帶原的G4流感病毒。（路透）

2020-07-04 22:54:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情還在燒，中國又出現由豬隻帶原的G4流感病毒。對此，中國農業農村部痛批，國外媒體對該病毒進行誇大、不實的報導。農業農村部還指稱，G4豬流感是季節常見病毒，並不是一種新病毒，對人和動物的傳播性不強。

《美國科學院院報》29日引用中國研究團隊中國農業大學動物醫學院劉金華教授的論文，彙整2011年到2018年的檢測結果，指出自2016年以來，一種重組的流感病毒G4 EA H1N1佔據了中國內豬流感病毒的主體，並具備在人群中流行的潛力。中國研究團隊建議迅速控制該病毒在豬群中的流行，並對養豬人進行密切監控。

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對此，中國農業農村部今（4）日發表「豬流感病毒不是新病毒 對人和動物的傳播性和致病力不強」聲明 ，提到美國科學院報刊先前發表相關病毒文章，內容多有誇大和不實解讀。中國近日召開座談會談到該疾病，該文作者也有參與，與會專家一致認為該病毒是G4豬流感病毒，為一種H1N1亞型流感病毒，並不是一種新病毒，對人和動物的傳播性和致病力不強。

聲明提到，與會專家一致認為，文章報導的檢測樣本量小，不具有代表性；而文章主要採用的是2018年的研究數據，沒有充分證據證明G4豬流感病毒已經成為豬群中的優勢毒株，也未出現對豬隻明顯的致病性、致死率增加情況。

聲明最後指出，全國動物防疫專家委員會將會同有關部門，持續加強監測分析，對可能引發人和動物重大疫情的情況及時預警和處置。

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