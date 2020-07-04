印度總理莫迪視察中印邊境基地 中國外交部回應了

在中印拉達克加萬谷（Galwan Valley）邊境衝突之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）3日前往拉達克尼姆（Nimu）的軍事基地巡視邊境部隊。（美聯社）

2020-07-04 18:54:54

〔即時新聞／綜合報導〕中印兩軍在拉達克加萬谷（Galwan Valley）邊境衝突後，印度總理莫迪（Narendra Modi）3日前往拉達克尼姆（Nimu）的軍事基地巡視邊境部隊。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，中印任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。

針對莫迪赴中印邊境地區視察，趙立堅3日在中國外交部例行記者會上表示，當前中印雙方正通過軍事和外交管道就緩和當前事態進行對話溝通。在此情況下，任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。

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趙立堅說，中印兩國都是發展中大國，加快實現自身發展振興才是雙方各自肩負的歷史使命。為此，雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益；雙方相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。

趙立堅指出，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，共同維護兩國關係大局，印方不應對中方有戰略誤判。

飽受中國入侵壓力的莫迪，在國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）、陸軍司令納拉文（Manoj Mukund Naravane）的陪同下，3日抵達邊境基地，但原計劃訪問拉達克的印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）卻沒有同行。

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