建築工朝港警私家車丟交通錐 「產生刮痕」刑事毀壞罪成立

一名香港建築工人被控朝著港警私家車輛丟擲交通錐，導致車頭留下刮痕，8日他出庭聆訊，裁判官裁定「刑事毁壞罪」成立，22日進行判刑，期間該建築工人必須還押。圖為拿著交通錐的示威者，與本新聞無關。（歐新社）

2020-09-08 23:53:12

〔即時新聞／綜合報導〕去年8月31日香港太子站爆發「無差別襲擊事件」，10月31日時，有大量市民在港鐵站外發起「毋忘831恐襲太子悼念會」，許多警察也到場進行驅離，一名建築工人被控朝著港警私家車輛丟擲交通錐，導致車頭留下刮痕，8日他出庭聆訊，裁判官裁定「刑事毀壞罪」成立，22日進行判刑，期間該建築工人必須還押。

根據《立場新聞》 報導，香港一名38歲的黃姓建築工人，被指去年10月31日朝著港警私家車輛丟擲交通錐，遭控「刑事毀壞罪」。控方指出，警員案發時發現路被交通錐堵住，趁隙開走卻被黃姓建築工人拿交通錐丟往車頭，導致車頭出現3厘米的刮痕，及一道10厘米的刮痕，而車頭保險桿也稍微鬆脫。

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被告則供稱，當日曾中催淚彈、胡椒球槍，案發時看見警車被路上雜物阻擋，想出手移開，警員卻加速朝他駛去，導致他害怕逃跑，卻又被警員制服、摔地，最後在警署遭拘留超過一天才獲准就醫。

裁判官認為控方的三名警員證人誠實可靠，而證供和影片片段及相片吻合；並指被告的說法不誠實可靠，認為若被告真中胡椒球槍後感到極度不適，應該要盡量休息，但竟有心情和時間搬開交通錐協助車輛開走，種種說法矛盾。

因此裁判官裁定被告的黃姓建築工人「刑事毁壞罪」成立，22日進行判刑，期間該建築工人必須還押。

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