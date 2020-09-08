為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    建築工朝港警私家車丟交通錐 「產生刮痕」刑事毀壞罪成立

    一名香港建築工人被控朝著港警私家車輛丟擲交通錐，導致車頭留下刮痕，8日他出庭聆訊，裁判官裁定「刑事毁壞罪」成立，22日進行判刑，期間該建築工人必須還押。圖為拿著交通錐的示威者，與本新聞無關。（歐新社）

    一名香港建築工人被控朝著港警私家車輛丟擲交通錐，導致車頭留下刮痕，8日他出庭聆訊，裁判官裁定「刑事毁壞罪」成立，22日進行判刑，期間該建築工人必須還押。圖為拿著交通錐的示威者，與本新聞無關。（歐新社）

    2020-09-08 23:53:12

    〔即時新聞／綜合報導〕去年8月31日香港太子站爆發「無差別襲擊事件」，10月31日時，有大量市民在港鐵站外發起「毋忘831恐襲太子悼念會」，許多警察也到場進行驅離，一名建築工人被控朝著港警私家車輛丟擲交通錐，導致車頭留下刮痕，8日他出庭聆訊，裁判官裁定「刑事毀壞罪」成立，22日進行判刑，期間該建築工人必須還押。

    根據《立場新聞》 報導，香港一名38歲的黃姓建築工人，被指去年10月31日朝著港警私家車輛丟擲交通錐，遭控「刑事毀壞罪」。控方指出，警員案發時發現路被交通錐堵住，趁隙開走卻被黃姓建築工人拿交通錐丟往車頭，導致車頭出現3厘米的刮痕，及一道10厘米的刮痕，而車頭保險桿也稍微鬆脫。

    被告則供稱，當日曾中催淚彈、胡椒球槍，案發時看見警車被路上雜物阻擋，想出手移開，警員卻加速朝他駛去，導致他害怕逃跑，卻又被警員制服、摔地，最後在警署遭拘留超過一天才獲准就醫。

    裁判官認為控方的三名警員證人誠實可靠，而證供和影片片段及相片吻合；並指被告的說法不誠實可靠，認為若被告真中胡椒球槍後感到極度不適，應該要盡量休息，但竟有心情和時間搬開交通錐協助車輛開走，種種說法矛盾。

    因此裁判官裁定被告的黃姓建築工人「刑事毁壞罪」成立，22日進行判刑，期間該建築工人必須還押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反健康碼宣傳被警強制解散！ 周庭：去年721若如此積極多好
    2020-09-07 23:40

    反健康碼宣傳被警強制解散！ 周庭：去年721若如此積極多好
    中國律師會面也遭拒！12反送中港人逃台被逮 最重恐終身監禁
    2020-09-07 17:03

    中國律師會面也遭拒！12反送中港人逃台被逮 最重恐終身監禁
    調查：國人的3大投資痛點 存基金都有解

    調查：國人的3大投資痛點 存基金都有解
    香港警察拖行少男、騎少女壓制！ 何啟明怒轟：黑警施暴
    2020-09-07 01:00

    香港警察拖行少男、騎少女壓制！ 何啟明怒轟：黑警施暴
    香港人反抗》4個月來264香港大學生被捕 54人被起訴
    2019-10-28 00:41

    香港人反抗》4個月來264香港大學生被捕 54人被起訴
    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊

    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊
    反送中》港警：反送中運動至今 近900人被拘捕
    2019-08-28 20:16

    反送中》港警：反送中運動至今 近900人被拘捕
    國際今日熱門
    2020-09-08 06:03

    強化同化！中國數百蒙古族抗爭者被捕 公務員被恐嚇停職停薪

    2020-09-08 02:11

    西班牙確診破50萬大關 病例激增適逢復課

    2020-09-08 05:30

    判多宗反送中案無罪 港裁判官遭調職

    2020-09-08 05:30

    港警抓人施「熱刑」 10多小時強迫挨餓

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播