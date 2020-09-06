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    香港警察拖行少男、騎少女壓制！ 何啟明怒轟：黑警施暴

    港警追捕一名年僅12歲、手無寸鐵的少女，更以下半身壓在她身上限制行動，網友連連怒轟並質疑港警手段過當。（科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team授權提供）

    港警追捕一名年僅12歲、手無寸鐵的少女，更以下半身壓在她身上限制行動，網友連連怒轟並質疑港警手段過當。（科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team授權提供）

    2020-09-07 01:00:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港6日「和勇九龍大遊行」期間，警方驅散、拘捕示威者時，被目擊當眾將一名少年在地上拖行數公尺，還有男警員追捕一名年僅12歲、手無寸鐵的少女，更以下半身壓在少女身上限制行動。對此，香港深水埗區議員、民陣前副召集人何啟明質疑港警手段過當，並怒轟。

    香港立法會選舉原定於本月6日舉行，港府以防疫之名將選舉押後至明年9月，港人昨日號召舉行「和勇九龍大遊行」，反映港人對港府以疫情為由延宕一年及修訂《港版國安法》的不滿。

    《香港電台視像新聞》 報導，港人今日在九龍區發起遊行，便衣警察6日下午近5點趕往驅散示威者，在旺角山東街與洗衣街交界處，手持伸縮警棍制服數人，有市民頭破血流，另外，一名少年遭港警拖行於地數公尺，引起現場民眾抗議，港警於是向對港警手段表達不滿的民眾噴射胡椒噴劑。

    《科大電台新聞組》指出，鎮暴警察下午4點半左右於西洋菜南街突然喝住多名路人，有一少女疑似受驚想快步離開，沒想到，這名手無寸鐵的12歲女孩被幾名防暴警察拉扯衣服、撲倒在地，警員更硬坐在少女身上壓制。

    另外有網友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」發文指出，港警再度失控，舉空氣槍近距離掃射路人，以驅散群眾。

    何啟明發文痛批，「2020年9月6日，本來是屬於香港人的立法會選舉投票日。是港共政權下，變成黑警施暴日：拖行年青人、騎身制服少女、膝跪頸、腳踩頭、無所不用其極，旨在壓低所有反對聲音。」、「對手無寸鐵的年輕人，對女性如此殘暴，『世上沒有無緣無故的恨』，就是這個意思。」

    消息一出，網友怒斥，「胡亂襲擊市民」、「專撲小女孩」、「12歲小女孩不應該受到這般對待」、「擺明想非禮」。

    何啟明臉書全文

    港警壓制小女孩影片（《科大電台新聞組》授權）

    香港議員何啟明譴責警暴。（圖擷取自臉書＿何啟明 Ho Kai Ming Kalvin）

    香港議員何啟明譴責警暴。（圖擷取自臉書＿何啟明 Ho Kai Ming Kalvin）

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