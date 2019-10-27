香港人反抗》4個月來264香港大學生被捕 54人被起訴

港媒指出，截至本週初，有264名大專院校學生被拘捕，其中54人受到起訴。（資料照，路透）

2019-10-28 00:41:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續逾4個月，許多年輕人走到最前線，卻遭警方逮捕。港媒指出，截至本週初，有264名大專院校學生被拘捕，其中54人以涉及暴動、縱火、刑事毀壞、非法集結等罪受到起訴。

香港政務司司長張建宗10日表示，反送中以來總計有2379人被捕，其中有750人是未滿18歲的青少年，16歲以下的更有104人。消息一出引起香港輿論議論紛紛。

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星島日報報導，截至上週初，港警總共拘捕264名參與反送中的大專學生，其中54人受到起訴，130多人還在等候調查，被逮捕的學生中，理工大學佔58人，位居之冠，其次是中文大學57人、香港大學44人、專業教育學院（IVE）40人。

報導指稱，大部分被起訴的學生涉嫌非法集結、阻差辦公，近2個月示威升級後，則出現涉嫌暴動、刑事毀壞、縱火和襲警等罪名的案子。非法集結在香港最高可判監禁5年，暴動罪、刑毀最高是10年，縱火罪最高則是終身監禁。

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