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香港人反抗》港警射催淚彈 半島酒店開放避難

半島酒店開放避難；PO文者說，這是這輩子第一次進半島酒店。（圖擷取自TG＿18區聯合群-南區）

半島酒店開放避難；PO文者說，這是這輩子第一次進半島酒店。（圖擷取自TG＿18區聯合群-南區）

2019-10-27 21:42:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港人今（27）日於尖沙咀梳士巴利花園舉行「追究警暴」集會，隨後警方到場施放催淚彈，香港半島酒店開放民眾入內避難。網傳這應該是自第二次世界大戰後，半島酒店首次成為避難所。

臉書粉絲專頁「LadyKylie in Germany」表示，「對上一次民眾入半島避難，應該是二次大戰時老人家所謂『日本仔打來了』。」

該粉專指出，「二戰時期，日本偷襲珍珠港後數小時突襲香港啟德國際機場，香港正式被捲入二戰。由英聯邦（加國及英國為主）軍人、本地歐裔及港裔、混血兒組成的香港義勇軍、印巴籍英兵旁遮普、拉吉普等兵團集結成「香港守軍」，頑抗18天，至當年1941聖誕節淪陷。淪陷後，當時的港督楊慕琦（Sir Mark Aitchison Young） 也是在半島酒店與日軍將領簽署投降書，楊幕琦簽紙後隨即成為戰俘。」

該粉專表示，當1945年日本帝國戰敗，香港回歸英國治下時，雙方也是在半島酒店簽約。

香港近來流行「懲罰黃店」，支持示威者的香港人會到支持抗爭的店面光顧，用消費「懲罰」這些店家。香港藝人杜汶澤在臉書上表示，香港半島酒店應該是「懲罰成本最高的黃店」。

半島酒店於1928年開業，是香港最古老的酒店。最便宜的房型每晚要價至少台幣1萬5000元。

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