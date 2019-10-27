美副總統彭斯力挺台、港 中國外長怒：哼！一派胡言

美國副總統彭斯24日演講重砲抨擊中國力挺台灣、香港，引起中共大為不滿，中國國務委員兼外交部長王毅昨日出席「第15屆北京－東京論壇」，被媒體問及彭斯的對中發言，王毅怒斥「哼！一派胡言」。（路透）

2019-10-27 22:35:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）24日發表演講時，重砲抨擊中國並力挺台灣、香港，引起中共大為不滿，中國國務委員兼外交部長王毅昨（26）日出席「第15屆北京－東京論壇」，被媒體問及彭斯的對中發言，王毅怒斥「哼！一派胡言」。

綜合媒體報導，美國副總統彭斯在台灣時間24日深夜發表年度的「對中演說」，不僅痛批中共以暴力手段對付香港、打壓自由，還指責中國用金錢利誘台灣的邦交國改與中方建交，彭斯在演講中強調，「美國支持自由、擁抱民主，與台灣、香港站在一起」。

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根據媒體報導，中國外交部長王毅昨日出席「第15屆北京─東京論壇」，此次是他時隔14年再度與會。在論壇活動期間，王毅被中國記者問到彭斯的批中言論時，生氣地「哼」了一聲，接著怒嗆「一派胡言」。

在美國副總統彭斯發表嚴詞批中的演講後，中國外交部發言人華春瑩25日率先回應，她指控彭斯對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意歪曲，並呼籲美方停止損害兩國關係和互信合作的做法；然而，面對中方氣急敗壞的批評，美國總統川普昨日仍盛讚副手的演說，稱「彭斯的發言很好」。

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