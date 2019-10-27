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香港人反抗》遇盤查要求員警出示證件 香港女記者被捕

《Hong Kong Free Press》的特約記者梅伊（見圖）遭到警方逮捕。（圖擷取自推特＿@tomgrundy）

《Hong Kong Free Press》的特約記者梅伊（見圖）遭到警方逮捕。（圖擷取自推特＿@tomgrundy）

2019-10-27 23:58:35

〔即時新聞／綜合報導〕今日香港人於尖沙咀發起「追究警暴」集會，香港警方在期間涉嫌多次粗暴對待記者。香港英文網路媒體《Hong Kong Free Press》證實，有記者在採訪期間遭到警方逮捕。

根據《發聲社》報導，晚上約10點時，旺角彌敦道銀行中心門口有數十名鎮暴警察，有員警要求一名女記者出示記者證，該名女記者則要員警先出示委任證。有警員表示「我們不會出示委任證」，並指如果記者不出示記者證便會作出逮捕。該名記者隨後遭警方逮捕。

有外籍記者向員警詢問警方要將該名女記者帶到哪間警署，警員則回應「Hong Kong Police Station（香港警署）」。

《Hong Kong Free Press》創辦人湯姆（Tom Grundy）稍後在推特上表示，提供照片給他們的特約記者梅伊（May James）於旺角被捕。湯姆表示，梅伊是香港記協及香港外國記者會的會員，今年夏天她已提供超過2400張照片給《Hong Kong Free Press》。湯姆指出，梅伊工作時均有帶記者證及身穿記者背心。

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