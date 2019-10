香港人反抗》遇盤查要求員警出示證件 香港女記者被捕

2019-10-27 23:58:35

〔即時新聞/綜合報導〕今日香港人於尖沙咀發起「追究警暴」集會,香港警方在期間涉嫌多次粗暴對待記者。香港英文網路媒體《Hong Kong Free Press》證實,有記者在採訪期間遭到警方逮捕。

根據《發聲社》報導,晚上約10點時,旺角彌敦道銀行中心門口有數十名鎮暴警察,有員警要求一名女記者出示記者證,該名女記者則要員警先出示委任證。有警員表示「我們不會出示委任證」,並指如果記者不出示記者證便會作出逮捕。該名記者隨後遭警方逮捕。

有外籍記者向員警詢問警方要將該名女記者帶到哪間警署,警員則回應「Hong Kong Police Station(香港警署)」。

《Hong Kong Free Press》創辦人湯姆(Tom Grundy)稍後在推特上表示,提供照片給他們的特約記者梅伊(May James)於旺角被捕。湯姆表示,梅伊是香港記協及香港外國記者會的會員,今年夏天她已提供超過2400張照片給《Hong Kong Free Press》。湯姆指出,梅伊工作時均有帶記者證及身穿記者背心。

Photographer May James, who mostly freelances for HKFP, has been arrested in Mong Kok whilst at work. Pls msg me if you're a witness.



Contacting journalism watchdogs.https://t.co/lfGrwSJi2n I've called HK Police Public Relations Bureau for answers & her immediate release.