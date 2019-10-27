香港人反抗》不歡迎「曱甴」？ 譚仔米線澄清：非本公司發布

香港著名米線餐廳「譚仔雲南米線」的店家門口張貼「不招待曱甴」的告示，被認為是針對反送中示威者，引起熱論；業者卻出面否認，強調並非該公司張貼。（圖擷取自臉書）

2019-10-27 21:22:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港的親中派多以「曱甴」（粵語蟑螂）稱身著黑衣的示威者。許多香港市民發現，香港著名米線餐廳「譚仔雲南米線」的店家門口，張貼「不招待曱甴」的告示，引起熱論。對此，「譚仔雲南米線」表示，公告與該公司無關。

綜合港媒報導，「譚仔雲南米線」的觀塘廣場及油麻地兩間分店門口處皆張貼一張告示，內容為「本店注重環境衞生，不招待曱甴及不文明人士，不便之處請自省」。

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對此，「譚仔雲南米線」昨（26日）在臉書發文，表示「本公司從未撰寫有關內容，店內員工亦從未張貼相關告示，相信屬於人為惡意中傷」，並表示「片段證明相關告示屬他人捏造，並非由譚仔雲南米線發放」。

根據該則貼文所附上的閉路監視器畫面（CCTV），昨日下午12時35分有一名身穿藍色衣褲的男子在油麻地分店店門口外張貼公告。對此，「譚仔雲南米線」表示該名男子非該公司員工。

文末，「譚仔雲南米線」重申，將保留法律追究的權利。並表示，「譚仔屬於東利多集團（Toridoll）全資擁有，並非傳聞所指中日合資」。

店家公布監視器畫面澄清。（圖擷取自臉書＿譚仔雲南米線）

店家公布監視器畫面澄清。（圖擷取自臉書＿譚仔雲南米線）

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