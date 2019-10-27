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催淚彈誤射燈柱彈回警隊 港警目瞪口呆

現場港警今晚朝記者發射催淚彈，不料催淚彈打到路燈柱後，竟反彈回警隊中。後方警員目瞪口呆的驚異神情，也被捕捉到。（圖擷取自臉書＿Stand News 立場新聞）

現場港警今晚朝記者發射催淚彈，不料催淚彈打到路燈柱後，竟反彈回警隊中。後方警員目瞪口呆的驚異神情，也被捕捉到。（圖擷取自臉書＿Stand News 立場新聞）

2019-10-27 23:21:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾今（27）日於尖沙咀梳士巴利花園舉行「追究警暴」集會，期盼以和平方式追究警方暴力行為。然而，香港警察不但接連被警車追撞，連自己所發射的催淚彈，都被路燈柱反彈、或是被風吹回警隊中，現場烏龍事件頻傳。

根據《立場新聞》 臉書貼文，旺角碧街今晚9時22分，有員警朝向記者方向發射催淚彈，然而，一枚催淚彈向上射中路燈柱，最後反彈回警隊。而後方員警當場目瞪口呆的驚異神情，也被攝影記者捕捉到。

消息傳出後，網友紛紛拍手叫好，「義士顯靈」、「開心」、「好治療（療癒）」、「動作俐落好看，希望各警員多為市民表演這種絕技，定能提升警隊形象！」；「真•智能燈柱」、「一支有良心的燈柱」、「條燈柱好眼界！」、「好橙柱！終於為人民服務！！！」、「應該表揚一下燈柱！」。

烏龍頻傳 催淚彈掉警腳邊、警車撞港警

另外，「香港教育大學學生會編輯委員會」也分享影片，今晚9時22分旺角彌敦道，有員警朝天發射催淚彈，因不明原因，最後掉回員警腳邊。

此外，另一則影片顯示，今晚9時48分旺角彌敦道，一名員警遭後方警車碰撞，當場摔出並滑行數公尺，最後勉強翻身，並在一個華麗旋轉後，再繼續向前跑。

相關影片請見︰

今晚9時48分旺角彌敦道，一名警員遭後方警車追撞。（圖擷取自臉書＿香港教育大學學生會編輯委員會 EdUHKSU Editorial Board）

今晚9時48分旺角彌敦道，一名警員遭後方警車追撞。（圖擷取自臉書＿香港教育大學學生會編輯委員會 EdUHKSU Editorial Board）

催淚彈射出後，疑似被風吹而墜落在港警腳邊。（圖擷取自臉書＿香港教育大學學生會編輯委員會 EdUHKSU Editorial Board）

催淚彈射出後，疑似被風吹而墜落在港警腳邊。（圖擷取自臉書＿香港教育大學學生會編輯委員會 EdUHKSU Editorial Board）

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