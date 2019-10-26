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慎入！港警胡椒噴霧、藍色水疑含毒 皮膚嚴重腐蝕、潰爛

臉書粉專「勞工組」發佈數張網友投稿的嚴重潰爛、發黑的傷口照片，質疑港警所使用的「藍色水」、「胡椒噴霧」含有具腐蝕性的不明化學物質。（圖擷取自臉書＿勞工組）

臉書粉專「勞工組」發佈數張網友投稿的嚴重潰爛、發黑的傷口照片，質疑港警所使用的「藍色水」、「胡椒噴霧」含有具腐蝕性的不明化學物質。（圖擷取自臉書＿勞工組）

2019-10-26 20:27:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方屢次出動水砲車噴射「藍色水」驅趕示威者，然而不少被擊中的示威者說，「藍色水」導致灼燒感、起疹等過敏反應。臉書粉專「勞工組」今天（26日）發布數張網友投稿的嚴重潰爛、發黑的傷口照片，質疑港警所使用的「藍色水」、「胡椒噴霧」含有具腐蝕性的不明化學物質。

根據貼文，數張被藍色水、胡椒噴霧碰到的傷口照片，傷口的嚴重程度隨時間而不一，從初期傷口泛白，周圍紅腫的輕微脫皮、潰瘍，到後期的傷口表面結痂、色澤發黑的深層潰爛。但奇怪的是，愈後期的傷口不但沒有痊癒的跡象，反而傷口深度不斷向下深入。

「勞工組」推測，「藍色水」並不單純只是藍色水而已，懷疑其中有「加料」，而「胡椒噴霧」包裝下的液體也極可能是不明化學物質。而現場急救的救護員也無法確定是由什麼物質造成，只推測應是強鹼性液體。

「勞工組」表示，雖然表面結上厚厚的痂，然而，痂皮底下的傷口皮膚卻不斷被不明物質向下腐蝕、鑿深。而傷患現在正在求醫治療中，並提醒「其他手足小心胡椒噴霧」，最後祈願，「希望平安。希望大家手足小心」。

貼文一出，網友紛紛驚呼，「嚴重腐蝕」、「生化武器」、「慢慢才蝕入肉，恐怖」、「好擔心皮膚下肌肉層组織，有沒有損傷？祝早日康復！」

根據本報報導，非營利組織「綠色和平」24日公布的化驗報告指出，「藍色水」除了色素之外，可能含「有害催淚溶劑」、及另外2種催淚性有毒化合物。

「綠色和平」分析，催淚溶劑與胡椒噴霧的成分類似，對眼睛及呼吸系統有直接影響，對皮膚也有嚴重影響，重則可能引發一級或二級的化學灼傷。

傷口初期照片。（圖擷取自臉書＿勞工組）

傷口初期照片。（圖擷取自臉書＿勞工組）

傷口後期照片。（圖擷取自臉書＿勞工組）

傷口後期照片。（圖擷取自臉書＿勞工組）

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