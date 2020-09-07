反健康碼宣傳被警強制解散！ 周庭：去年721若如此積極多好

周庭報平安表示，港警今日拿「防疫」如此冠冕堂皇的理由要求港人解散「反健康碼」宣傳活動，若是去年「721元朗事件」當天也能像今日一般積極執勤，想必眾多港人就不會白白被白衣暴徒毆打了。（美聯社）

2020-09-07 23:40:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港「學民女神」周庭今（7）日晚間在反對「健康碼（港府為監控鋪路的社區普篩）」的宣傳站上，被眾多港警包圍限制行動，引起各界擔憂。對此，周庭稍早在臉書報平安，並表示，警方以違反「限聚令」開罰，並要求即刻解散。周庭說，警方今日拿「防疫」如此冠冕堂皇的理由要求他們解散，若是去年「721元朗事件」當天警方也能像今日一般積極執勤，想必眾多港人就不會白白被白衣暴徒毆打了。

周庭今晚在臉書發文報平安並指出，她今天傍晚與油尖旺區議員何富榮，在港鐵佐敦站A出口處，設「反健康碼」宣傳站點，表達反對港府對全民進行檢疫和健康碼的聲音。

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周庭指出，突然有3輛警車在宣傳站前停下，十多位警員下車，迅速拉起封鎖線，將他們圍起來限制行動。然後，一名白衣警員喝令志工們停下手上工作，並表示將以限聚令「票控」（開罰）每個人2千港幣（約台幣7500元）。港警開始逐一記下志工的身份證資料、地址和電話，經過約40分鐘的票控程序後，便要求志工立即結束宣傳解散。

對此，周庭直言，「『防疫」，好一個冠冕堂皇的理由。被十多位警員重重包圍時，有一刻我在想，去年七月某天，若香港警察有這樣的氣勢，香港人就或許能少受一點苦了。」

周庭所言「七月某天」指的是去年香港的「721元朗事件」，當晚眾多白衣人無差別襲擊港鐵元朗站市民，衝進車廂暴打乘客，眾多市民報警卻無回應，甚至一接通就被掛斷電話。而香港警方對此卻宣稱，當晚街巷和平無事。

香港「學民女神」周庭等人今（7）日晚間在反對「健康碼（港府為監控鋪路的社區普篩）」的宣傳站上，被眾多港警包圍，十多名港警拉起封鎖線限制周庭等人行動。（圖擷取自臉書＿周庭 Agnes Chow Ting）

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