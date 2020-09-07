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    港警濫捕巴士司機 網友灌粉專聲援：勿讓盡忠職守員工含冤

    香港民主派人士昨天（6日）發起「和勇九龍大遊行」，大批港警出動驅離群眾，至少有289人在旺角與油麻地被捕。（彭博）

    香港民主派人士昨天（6日）發起「和勇九龍大遊行」，大批港警出動驅離群眾，至少有289人在旺角與油麻地被捕。（彭博）

    2020-09-07 19:30:59

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士昨天（6日）發起「和勇九龍大遊行」，大批港警出動驅離群眾，就在昨天下午4點多，油麻地彌敦道一輛巴士遭警方截查，司機當場被指控「危險駕駛」遭逮捕。事後，涉事巴士公司不少司機因不滿港警濫捕無辜的人，即日起開始「按章工作」抗議，呼籲同業加入。此外，前香港眾志秘書長黃之鋒今天下午也在臉書上聲援無辜司機，促請公司切勿處分解僱。

    綜合媒體報導，昨下午4點多，油麻地彌敦道一帶秩序混亂，一輛「新世界第一巴士」（簡稱新巴）的970路線巴士遭港警攔截。該巴士司機當時戴著防毒面具，被警方盤查幾分鐘後，就被押上警車。事後港警在臉書上稱涉事司機沿彌敦道行駛時速度相當快，沿途還不斷按喇叭，疑似挑釁警員，危及正在執勤的警員安全。警方指控司機態度「危險」，並在其身上搜到板手，隨後西九龍總區交通部以危險駕駛罪將其拘捕。

    臉書粉專「巴士台」在昨晚10點引述新巴員工的消息，指一眾新巴司機不滿警方濫捕970路線司機，即日起發動按章工作抗議，歡迎同業加入。也有不少網友號召到新巴的臉書粉專留言支持遭捕司機，截至今天下午6點，留言數達1.4萬則。

    黃之鋒稍早也在臉書上聲援新巴司機，表示香港的《道路交通條例》對「危險駕駛」的定義，是指司機的駕駛行為明顯會對道路使用者、乘客或司機本身造成身體上或財產的嚴重損失。但從各家媒體報導和直播片段上看，司機當下戴著防毒面具，過程按喇叭，很難說是危險駕駛。

    黃之峰指出，過去發生的抗爭運動，港警多次無理發射催淚彈，以致行車司機視線受阻且難以呼吸，司機戴著防毒面具也不奇怪；且昨天的遊行致使交通擁擠，司機按喇叭示警也屬合理行為，也是對巴士乘客負責任，保障交通安全的表現。

    另外針對巴士司機被搜出有板手在身，警方指控其攜帶危險武器，新巴職工會理事長林錦標表示是工作之需，不少司機都會隨身攜帶板手，以便調整後照鏡。黃之鋒批評警方明顯示欲加之罪，「身為香港市民，我們十分憂慮警方濫捕濫告日益趨嚴重。公共交通對於市民不可或缺，警方動輒行使苛法嚴刑，不但阻撓市民出行作息，更令到各行業僱員人人自危。」最後黃之鋒呼籲新巴對員工提供法律支援，保障員工現有待遇及權益，切勿處分及解僱，使盡忠職守的員工含冤。

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