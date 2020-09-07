為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「騎身」12歲小女孩！港警辯稱「使用最低武力」遭罵翻

    港警追捕一名年僅12歲、手無寸鐵的少女，更以下半身壓在她身上限制行動，網友連連怒轟並質疑港警手段過當。（科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team授權提供）

    港警追捕一名年僅12歲、手無寸鐵的少女，更以下半身壓在她身上限制行動，網友連連怒轟並質疑港警手段過當。（科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team授權提供）

    2020-09-07 18:55:07

    〔即時新聞／綜合報導〕港警昨（6）日驅趕示威者時，一名12歲的小女孩快步離開現場，卻遭港警追捕並「騎身」壓制，消息曝光後引起各界譁然，並質疑港警手段過當。對此，香港警察發出聲明，指稱女孩上街因此觸犯防疫規定，並宣稱警方使用最低所需武力將女孩制服。

    香港昨日「和勇九龍大遊行」期間，警方驅散、拘捕示威者時，被目擊當眾將一名14歲少年在地上拖行數公尺，還有男警員追捕一名年僅12歲少女，更以下半身壓在少女身上限制其行動。

    香港警察昨日在臉書發文，針對港警「騎身」12歲女童後再以膝蓋壓制其行動一事回應民眾。香港警方稱，「警方以最低所需武力將其制服」，而該女童違反的是《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。

    對此，香港網友怒轟港警狡辯，灌爆留言區，「她只是個兒童啊，12歲而已，驚慌逃離危險區，看不出來嗎」、「還有良知人性的立即停止一切以執法為名的濫權行為！」「禍害市民」、「5個人壓住一個12歲少女，還說是最低所需武力」、「連細路女（小女孩）也不放過」、「721白衣人暴打市民卻不見港警蹤影」、「香港警察強詞奪理全球第一名」。

    但也有藍絲（傾中建制派支持者）附和港警說詞，「犯法就是犯法」、「支持香港警隊！」、「支持香港警察嚴正執法，加油！」、「警察追截完全合理」、「好能多曱甴（蟑螂；藍絲對民主派支持者的蔑稱）呀」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國律師會面也遭拒！12反送中港人逃台被逮 最重恐終身監禁
    2020-09-07 17:03

    中國律師會面也遭拒！12反送中港人逃台被逮 最重恐終身監禁
    12歲少女遭港警莫名壓制 林夕感嘆「年輕就是罪」
    2020-09-07 07:30

    12歲少女遭港警莫名壓制 林夕感嘆「年輕就是罪」
    信義獲天下企業公民獎大型企業第三

    信義獲天下企業公民獎大型企業第三
    香港警察拖行少男、騎少女壓制！ 何啟明怒轟：黑警施暴
    2020-09-07 01:00

    香港警察拖行少男、騎少女壓制！ 何啟明怒轟：黑警施暴
    香港12歲少女快步離開 港警湧上「騎身」制伏
    2020-09-06 23:19

    香港12歲少女快步離開 港警湧上「騎身」制伏
    最潮柑仔店 桃仔園雜貨舖開幕

    最潮柑仔店 桃仔園雜貨舖開幕
    港人上街抗議國安法！警射胡椒球彈 記者倒地送醫
    2020-09-06 21:20

    港人上街抗議國安法！警射胡椒球彈 記者倒地送醫
    國際今日熱門
    2020-09-06 22:17

    陸慷稱十多國僅加拿大配合抓孟晚舟 前大使：不是假就是誇大

    2020-09-06 22:33

    28歲女師探索小學生「嫩莖」還拍「自摸」片供觀賞

    2020-09-06 19:05

    出席九龍遊行又被跟蹤！ 黃之鋒籲港人：萬事小心

    2020-09-06 19:27

    海神暴風圈恐將覆蓋全九州 新幹線停駛、數百航班取消

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播