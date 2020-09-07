「騎身」12歲小女孩！港警辯稱「使用最低武力」遭罵翻

港警追捕一名年僅12歲、手無寸鐵的少女，更以下半身壓在她身上限制行動，網友連連怒轟並質疑港警手段過當。（科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team授權提供）

2020-09-07 18:55:07

〔即時新聞／綜合報導〕港警昨（6）日驅趕示威者時，一名12歲的小女孩快步離開現場，卻遭港警追捕並「騎身」壓制，消息曝光後引起各界譁然，並質疑港警手段過當。對此，香港警察發出聲明，指稱女孩上街因此觸犯防疫規定，並宣稱警方使用最低所需武力將女孩制服。

香港昨日「和勇九龍大遊行」期間，警方驅散、拘捕示威者時，被目擊當眾將一名14歲少年在地上拖行數公尺，還有男警員追捕一名年僅12歲少女，更以下半身壓在少女身上限制其行動。

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香港警察昨日在臉書發文，針對港警「騎身」12歲女童後再以膝蓋壓制其行動一事回應民眾。香港警方稱，「警方以最低所需武力將其制服」，而該女童違反的是《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。

對此，香港網友怒轟港警狡辯，灌爆留言區，「她只是個兒童啊，12歲而已，驚慌逃離危險區，看不出來嗎」、「還有良知人性的立即停止一切以執法為名的濫權行為！」「禍害市民」、「5個人壓住一個12歲少女，還說是最低所需武力」、「連細路女（小女孩）也不放過」、「721白衣人暴打市民卻不見港警蹤影」、「香港警察強詞奪理全球第一名」。

但也有藍絲（傾中建制派支持者）附和港警說詞，「犯法就是犯法」、「支持香港警隊！」、「支持香港警察嚴正執法，加油！」、「警察追截完全合理」、「好能多曱甴（蟑螂；藍絲對民主派支持者的蔑稱）呀」。

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