為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    怎麼賠？確認寶寶性別開趴放煙火 竟燒燬2800公頃山林

    2020-09-07 18:30:27
    美國加州多處爆發山林火警，其中，聖地牙哥郡附近的「山谷大火」迄今已延燒達4000公頃。（法新社）

    美國加州多處爆發山林火警，其中，聖地牙哥郡附近的「山谷大火」迄今已延燒達4000公頃。（法新社）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近來又遭山林野火肆虐，消防部門6日表示，在加州南部一場大火，可能是一場「寶寶性別揭曉派對」施放的煙火引燃，最後燒毀了約2800公頃土地，迫使許多居民逃離家園。

    《法新社》報導，加州林業和消防部（Cal Fire）表示，聖貝納迪諾郡（San Bernardino）東部埃爾多拉多（El Dorado）的大火，已動員超過500名消防員和4架直升機撲救，這場山林火警從週六上午開始延燒，該地區數個社區的居民已被下令撤離。

    加州林業與消防部在推特上表示，經過執法人員調查，已確定埃爾多拉多大火是由寶寶性別揭曉派對使用的冒煙煙火所引起，「若因疏忽或非法活動而引起火災，相關人士將被追究財損和刑事責任。」

    美國加州多處爆發山林火警，聖貝納迪諾郡東部埃爾多拉多爆發大火，當局證實是由寶寶性別揭曉派對所施放的煙火引起。（美聯社）

    美國加州多處爆發山林火警，聖貝納迪諾郡東部埃爾多拉多爆發大火，當局證實是由寶寶性別揭曉派對所施放的煙火引起。（美聯社）

    美國準爸媽通常會在新生兒誕生前舉辨性別揭曉派對，有時會施放粉紅色或藍色的煙火來向親友公開寶寶是女孩或男孩。

    由於天氣炎熱和乾燥，加州今年遭受特別頻繁的山火襲擊，包括加州史上前3大的山火，迄今已燒毀超過160萬英畝（約64萬公頃）的土地。

    在北加州，一場蔓延迅速的山火在大批民眾困在佛雷斯諾（Fresno）東北部的猛瑪池水庫（Mammoth Pool Reservoir）附近，當局在周末動用直升機將200多人空運到安全地點。

    加州猛瑪池水庫附近爆發「小溪大火」，當地消防單位動用直升機將受困的200多人空運到安全地點。（歐新社）

    加州猛瑪池水庫附近爆發「小溪大火」，當地消防單位動用直升機將受困的200多人空運到安全地點。（歐新社）

    美國國家森林局（US Forest Service）表示，這場「小溪大火」（Creek Fire）上週五從崎嶇不平的地形上開始延燒，迄今已燒毀1萬8000公頃土地，成為史上最大規模的山火之一。

    加州林業與消防部也指出，聖地牙哥郡（San Diego）附近的「山谷大火」（Valley Fire）迄今已延燒4000公頃，並摧毀了11棟建築物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搶救！美加州野火上千人受困 當局緊急空運疏散
    2020-09-06 15:16

    搶救！美加州野火上千人受困 當局緊急空運疏散
    美加州野火燒掉兩個新北市！ 川普發表災難聲明
    2020-08-23 11:31

    美加州野火燒掉兩個新北市！ 川普發表災難聲明
    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊

    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊
    疫外危險！美消防員紮營合宿滅野火 憂爆武肺群聚感染
    2020-08-23 00:22

    疫外危險！美消防員紮營合宿滅野火 憂爆武肺群聚感染
    美加州破萬次雷擊引發560起野火 6人死亡、17.5萬人撤離
    2020-08-22 09:40

    美加州破萬次雷擊引發560起野火 6人死亡、17.5萬人撤離
    最潮柑仔店 桃仔園雜貨舖開幕

    最潮柑仔店 桃仔園雜貨舖開幕
    加州出現罕見「火龍捲」 美氣象局首度發布警報
    2020-08-17 13:01

    加州出現罕見「火龍捲」 美氣象局首度發布警報
    北加州野火受強風助威 80公頃土地陷火海
    2020-06-09 16:57

    北加州野火受強風助威 80公頃土地陷火海
    國際今日熱門
    2020-09-06 22:17

    陸慷稱十多國僅加拿大配合抓孟晚舟 前大使：不是假就是誇大

    2020-09-06 22:33

    28歲女師探索小學生「嫩莖」還拍「自摸」片供觀賞

    2020-09-06 19:05

    出席九龍遊行又被跟蹤！ 黃之鋒籲港人：萬事小心

    2020-09-06 19:27

    海神暴風圈恐將覆蓋全九州 新幹線停駛、數百航班取消

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播