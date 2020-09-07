怎麼賠？確認寶寶性別開趴放煙火 竟燒燬2800公頃山林

2020-09-07 18:30:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近來又遭山林野火肆虐，消防部門6日表示，在加州南部一場大火，可能是一場「寶寶性別揭曉派對」施放的煙火引燃，最後燒毀了約2800公頃土地，迫使許多居民逃離家園。

《法新社》報導，加州林業和消防部（Cal Fire）表示，聖貝納迪諾郡（San Bernardino）東部埃爾多拉多（El Dorado）的大火，已動員超過500名消防員和4架直升機撲救，這場山林火警從週六上午開始延燒，該地區數個社區的居民已被下令撤離。

加州林業與消防部在推特上表示，經過執法人員調查，已確定埃爾多拉多大火是由寶寶性別揭曉派對使用的冒煙煙火所引起，「若因疏忽或非法活動而引起火災，相關人士將被追究財損和刑事責任。」

美國準爸媽通常會在新生兒誕生前舉辨性別揭曉派對，有時會施放粉紅色或藍色的煙火來向親友公開寶寶是女孩或男孩。

由於天氣炎熱和乾燥，加州今年遭受特別頻繁的山火襲擊，包括加州史上前3大的山火，迄今已燒毀超過160萬英畝（約64萬公頃）的土地。

在北加州，一場蔓延迅速的山火在大批民眾困在佛雷斯諾（Fresno）東北部的猛瑪池水庫（Mammoth Pool Reservoir）附近，當局在周末動用直升機將200多人空運到安全地點。

美國國家森林局（US Forest Service）表示，這場「小溪大火」（Creek Fire）上週五從崎嶇不平的地形上開始延燒，迄今已燒毀1萬8000公頃土地，成為史上最大規模的山火之一。

加州林業與消防部也指出，聖地牙哥郡（San Diego）附近的「山谷大火」（Valley Fire）迄今已延燒4000公頃，並摧毀了11棟建築物。

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