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    美加州破萬次雷擊引發560起野火 6人死亡、17.5萬人撤離

    美國加州因雷擊引發560起野火，迄今已造成6人死亡、17.5萬人緊急撤離。（路透）

    美國加州因雷擊引發560起野火，迄今已造成6人死亡、17.5萬人緊急撤離。（路透）

    2020-08-22 09:40:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州本週在歷史性的熱浪中遭遇了超過1.2萬次的乾燥雷暴，連帶引發560起野火，迄今已造成6人死亡、17.5萬人緊急撤離。

    《BBC》報導，加州緊急事務官員透露，21日部分野火燃燒區域已比20日多出1倍以上，加州州長紐森（Gavin Newsom）更是敦促總統川普簽署災難聲明，因為目前有2起野火是加州史上第7大與第10大火災。

    最嚴重的地方位於舊金山南部和東部的山區，當局投入超過1.2萬名消防人員搶救，但還是有數百座建築物被燒毀，許多大火在陡峭且難以接近的地形上蔓延，同時還有強風助長火勢。

    來自俄勒岡州、新墨西哥州和德州的消防員已投入協助，紐森更向澳洲、加拿大求援，因為他認為澳大利亞有著全球最好的野火消防隊。

    雪上加霜的是，美國加州是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴重疫區，累計超過65萬起確診病例，因此不少被疏散的民眾擔心被感染，不敢進入緊急避難所。

    為此，美國災難救援機構更新了疏散指南，民眾撤離時每人至少要帶2個口罩，以及手部消毒劑、肥皂和消毒濕紙巾。到了庇護所的民眾，也要注意經常洗手、與家人之外的任何人保持社交距離、儘量戴上口罩、避免和他人分享食物和飲料。

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