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    疫外危險！美消防員紮營合宿滅野火 憂爆武肺群聚感染

    美國加州野火投入超過1.2萬名消防人員搶救，火場附近臨時營地人口密集，與野火濃煙中的污染物，都有可能使消防員更容易感染武漢肺炎。圖為消防員帶著口罩進行晨報。（美聯社）

    美國加州野火投入超過1.2萬名消防人員搶救，火場附近臨時營地人口密集，與野火濃煙中的污染物，都有可能使消防員更容易感染武漢肺炎。圖為消防員帶著口罩進行晨報。（美聯社）

    2020-08-23 00:22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近來遭到超過1.2萬次的乾燥雷暴，引發560起野火，迄今已造成6人死亡、17.5萬人緊急撤離。當局投入超過1.2萬名消防人員搶救，而消防員在火場附近的臨時營地人口密集，與野火濃煙中的污染物，都有可能使消防員更容易感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

    據《Kaiser Health News》報導，消防員在野外臨時搭建的營地十分密集，數百位消防員在帳篷城市（tent city）裡睡覺、用餐、洗衣服與度過休息時間，過去這樣的情形曾是諾羅病毒與其他流行病的溫床，現在有可能成為武漢肺炎病毒傳染的熱點。來自各地數千名消防員聚集於此，雖然他們大部分都年輕健康，但是使用野地臨時的共用衛浴間與廁所，將很難避免病毒的傳播，甚至將病毒帶回各地社區裡。

    除此之外，根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）表示，消防員每天呼吸濃煙中的污染物，也使他們更容易感染武漢肺炎，並可能加劇疾病的影響。目前有1300名人員在莫多克國家森林（Modoc National Forest），提供野外消防員武漢肺炎的預防措施測試。

    最糟的狀況是，若發現疑似或確診病例，在同一個營地的消防員都必須被隔離，無法出勤滅火，8月是野火最盛的季節，萬一疫情在消防員之中延燒，將會影響美國對野火災害的戰力。

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