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    疫情之外又受雷擊大火侵襲 加州野火釀逾2萬居民被迫撤離

    加州消防單位以飛機空灑阻燃劑，遏止火勢蔓延。（法新社）

    加州消防單位以飛機空灑阻燃劑，遏止火勢蔓延。（法新社）

    2020-08-21 11:32:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州飽受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）侵襲，確診病例數居全美之首，卻在此刻又遭逢天災；加州近期遭遇近20年來最嚴重雷雨侵襲，本週受到1萬1000次雷擊，引發逾370場火災，野火以每分鐘120英尺（約36.5公尺）速度移動，消防資源已面臨極限，舊金山灣區有超過2萬2000人被迫撤離家園。

    近1.1萬次的雷擊引發逾300次火災，對此，加州州長紐森（Gavin Newsom）已宣布全州進入緊急狀態，加州投入大量人手、設備等消防資源從地面、空中試圖救災，無奈野火蔓延速度比消防單位能負荷的速度來得更快，紐森於週三坦言，雷擊大火無疑使該州資源捉襟見肘。

    根據《路透》引述加州林業和消防部（CalFire）報告，雷擊引發的大火已累計超過370場，集中於舊金山以南，以釀成3名消防人員受傷，舊金山灣區逾2萬2000人被迫撤離，約20處建築被毀。

    草地上的大火受風勢助長，以每分鐘120英尺速度蔓延，餘燼飄散距離超過0.75英里（約1.2公里），引發新的火勢，消防隊員疲於奔命，加州消防部隊長沃爾默（Stephen Volmer）表示，「野火移動的速度比我們能安全處理的速度來得更快」。

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    一隻牛在野火中罹難，屍體上可見灼燒痕跡。（法新社）

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    草地上的大火受到風勢助長，以每分鐘120英尺速度移動。（法新社）

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