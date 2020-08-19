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    武漢肺炎》美國疫情持續 境內單日猛漲4萬例逼近550萬大關

    德州18日回報新增逾7千例。圖為德州醫護人員在重症病房照顧患者情況。（法新社）

    德州18日回報新增逾7千例。圖為德州醫護人員在重症病房照顧患者情況。（法新社）

    2020-08-19 16:26:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響美國，其確診、死亡病例數居冠全球，狀況令人擔憂；據美國疾病預防控制中心（CDC）今日公告最新統計數字，美國單日新增逾4萬例。觀察美國人口三大州，加州單日回報新增逾4千例確診，病例數仍為全美最多，病例數居次的佛州單日回報則新增近4千例，病例數名列全美第3的德州則回報新增逾7千例。統計全美病例，截至最新，美國境內確診數已突破548萬。

    根據CDC在美國時間18日公告最新單日統計，美國單日新增確診4萬117例，新增死亡520例死亡病例；根據約翰霍普金斯大學即時統計，美國境內累計病例數達548萬2602例，死亡病例數達17萬1823例。

    觀察美國人口三大州中，人口第一大州加州累計病例數仍是全美最多，該州衛生單位回報單日新增確診數達4363例，另增100例死亡，使加州累計病例數達63萬2667例，為全美目前唯一病例數突破60萬的州別。累計死亡病例數達1萬1342例；加州累計死亡病例數同時維持全美第3。

    美國人口第二大州德州方面，該州衛生單位回報單日新增確診數達7282例，另增216例死亡，德州累計病例數達55萬232例，累計死亡病例數達1萬250例，確診病例數名列全美第3，死亡病例數名列全美第4。

    美國人口第三大州佛州方面，確診病例數仍維持在全美第2，該州衛生單位回報單日新增確診數達3922例，另增219例死亡，使佛州累計病例數達57萬9932例，累計死亡病例數則達9758例，名列全美第5。

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