為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喬治亞國會大選舞弊疑雲 選委會主席宣布結果遭潑墨抗議

    喬治亞選舉委員會主席卡蘭達里什維利在確認投票結果時，遭到反對派官員潑墨。（美聯社）

    喬治亞選舉委員會主席卡蘭達里什維利在確認投票結果時，遭到反對派官員潑墨。（美聯社）

    2024/11/18 15:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南方鄰國喬治亞上月舉行國會選舉，親俄執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）獲得過半數選票，不過該選舉被指控涉嫌舞弊，反對陣營拒絕承認，16日選舉委員會主席卡蘭達里什維利（Giorgi Kalandarishvili）在確認投票結果時，遭到反對派官員潑墨。

    綜合外媒報導，當地時間16日喬治亞選舉委員會主席卡蘭達里什維利宣布，「喬治亞之夢」在10月26日的國會選舉中，獲得53.9%選票，在150個席次中獲得89個，反對派官員基爾塔澤（David Kirtadze）在卡蘭達里什維利宣布時，上前對其潑灑黑色液體，導致會議一度中斷。

    基爾塔澤表示：「不幸的是，在你的領導、直接參與以及不公平決定下，中央執行委員會沒有帶領這個國家走向歐洲，而是走向了俄羅斯。」會議恢復後，卡蘭達里什維利仍簽署確認「喬治亞之夢」勝選的結果。

    「喬治亞之夢」自2012年執政以來，政策逐漸傾向俄國，疏離西方，選戰期間，該黨更散播親俄陰謀論，加劇國內外緊張；反對黨指控，選票可以看到選民筆上的墨水，違反了選舉保密性，自選戰結束後，數萬人多次上街抗議國會大選「被偷走」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播