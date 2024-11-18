喬治亞國會大選舞弊疑雲 選委會主席宣布結果遭潑墨抗議

喬治亞選舉委員會主席卡蘭達里什維利在確認投票結果時，遭到反對派官員潑墨。（美聯社）

2024/11/18 15:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南方鄰國喬治亞上月舉行國會選舉，親俄執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）獲得過半數選票，不過該選舉被指控涉嫌舞弊，反對陣營拒絕承認，16日選舉委員會主席卡蘭達里什維利（Giorgi Kalandarishvili）在確認投票結果時，遭到反對派官員潑墨。

綜合外媒報導，當地時間16日喬治亞選舉委員會主席卡蘭達里什維利宣布，「喬治亞之夢」在10月26日的國會選舉中，獲得53.9%選票，在150個席次中獲得89個，反對派官員基爾塔澤（David Kirtadze）在卡蘭達里什維利宣布時，上前對其潑灑黑色液體，導致會議一度中斷。

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基爾塔澤表示：「不幸的是，在你的領導、直接參與以及不公平決定下，中央執行委員會沒有帶領這個國家走向歐洲，而是走向了俄羅斯。」會議恢復後，卡蘭達里什維利仍簽署確認「喬治亞之夢」勝選的結果。

「喬治亞之夢」自2012年執政以來，政策逐漸傾向俄國，疏離西方，選戰期間，該黨更散播親俄陰謀論，加劇國內外緊張；反對黨指控，選票可以看到選民筆上的墨水，違反了選舉保密性，自選戰結束後，數萬人多次上街抗議國會大選「被偷走」。

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