武漢肺炎》單日新增4萬例 美國境內確診累計突破555萬例

美國單日新增逾4萬例，新增死亡病例數破千例。圖為加州一間醫院急診門口前的醫護人員。（路透）

2020-08-22 14:45:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，確診、死亡病例數仍為全球最多；據美國疾病預防控制中心（CDC）今日公告最新統計數字，美國單日新增逾4萬例，新增死亡病例數則破千例。觀察美國人口3大州，加州單日回報新增超過5千例確診，病例數仍為全美最多，病例數居次與第3的佛州、德州單日回報皆新增逾4千例。截至最新，美國境內確診數突破555萬例。

根據CDC在美國時間21日公告最新統計，美國單日新增確診4萬4864例，新增死亡1074例；截至CDC最新數據，美國境內累計病例數達555萬1793例，死亡病例數達17萬3490例。

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觀察美國人口3大州，第1大州加州累計病例數持續領先其他地區，為全美最多；該州衛生單位回報單日新增確診數達5585例，另增135例死亡，使加州累計病例數達65萬336例，為全美目前唯一病例數突破60萬的州別。累計死亡病例數達1萬1821例，累計死亡病例數維持全美第3。

美國人口第2大州德州方面，該州衛生單位回報單日新增確診數達4651例，另增258例死亡，德州累計病例數達56萬7580例，累計死亡病例數達1萬1051例，確診病例數名列全美第3，死亡病例數名列全美第4。

美國人口第3大州佛州方面，確診病例數仍是全美第2，該州衛生單位回報單日新增確診數達4730例，另增119例死亡，使佛州累計病例數達59萬3286例，累計死亡病例數則達10168例，為全美第5。

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