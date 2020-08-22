武漢肺炎》日本再添1034例、15死 連續3天單日新增破千

日本21日全境新增1034例確診病例、15例死亡病例。圖為東京澀谷街景。（歐新社）

2020-08-22 11:04:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本21日全境新增1034例確診病例、15例死亡病例，較20日的單日新增1185例有小幅下降，但為連續第3日單日新增破千。觀察各地區病例數，仍是東京都最多，21單日新增達258例，大阪府單日新增則達166例。截至最新，目前已有4個地區累計確數突破4000例。

根據《NHK》報導，綜合47個都道府縣11日病例，全境共增1034例確診，另增15例死亡病例，分別為大阪府5例、愛知縣3例、東京都2例，岐阜、神奈川、千葉、沖繩和兵庫縣各1例；日本境內累計病例達6萬1778例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1188例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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重症病例方面，截至21日，累計共243例。觀察各自治體病例方面，目前共有東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡和埼玉縣等6個地區累計確診數皆突破3000例，其中東京都累計病例達1萬8865例，大阪府則累計7586例，神奈川、愛知縣確診病例數則個別累計超過4000例，福岡縣則以累計3987例緊追在後，埼玉縣累計確診病例則為3462例。

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