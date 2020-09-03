聖座承認的中國地下主教賈治國又遭迫害 傳遭當局軟禁

高齡85歲的中國天主教地下主教、由教廷祝聖就職的正權主教賈治國（左相框中人）傳出在8月10遭中共當局帶走，並意圖強迫關閉他一手創辦了30年的孤兒院、強迫孤兒院的修女加入三自愛國教會。（路透）

2020-09-03 20:54:04

〔即時新聞／綜合報導〕高齡85歲的中國天主教地下主教、由教廷祝聖就職的正權主教賈治國傳出在8月10遭中共當局帶走，並意圖強迫關閉他一手創辦了30年的孤兒院、強迫孤兒院的修女加入三自愛國教會。

根據長期關注中國人權及宗教自由的義大利媒體《寒冬》報導，河北省晉州市當局8月10日以「違反聚會場所集會的防疫規定」為由，將賈治國主教帶走並軟禁在當地一間賓館，據稱他允許教徒在8月9日晚間進入教堂念經文，當地官員聲稱「這類活動只有在當地政府允許下才能進行」；不過有人表示，賈治國被帶走時，還強調不會背叛天主，「讓我加入地上三自愛國教會不可能，除非我死到裡面」。

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報導指出，近幾個月來，中共當局也不斷派人前來騷擾賈治國創辦的孤兒院，還多次強迫他簽署轉移院童的同意書，但都遭到拒絕；當局不僅騷擾，更在6月24日時直接出動70多名警力以及一間官方養老院25名工作人員，當天還封鎖孤兒院的周邊街道，恐嚇當居民若拍照上傳必定「嚴懲」，之後便強行將院內25名年齡較大的孤兒帶走，並威脅賈治國及修女若不配合，就將全部孩子都帶走。

然而不到2週，「整個7月統戰部幾乎天天來威脅主教，但主教堅決不同意他們把剩餘孩童帶走」，當局還逼迫在孤兒院工作的修女離開主教府加入三自愛國教會，聲稱賈主教「未得到政府認可，是不合法的，與他有關的所有修院也得關閉」。

當地有知情人士表示，賈主教認為，中共當局首先會將孤兒院所有孩童轉移走，隨後就要驅趕修女，解散修院，其最終目的是廢除主教府和所有地下教會，「只要有孩子在裡面，修女就可以待在主教府繼續照顧孩子。孩子離開的話，政府就有理由把修女們解散」。

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