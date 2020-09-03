為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聖座承認的中國地下主教賈治國又遭迫害 傳遭當局軟禁

    高齡85歲的中國天主教地下主教、由教廷祝聖就職的正權主教賈治國（左相框中人）傳出在8月10遭中共當局帶走，並意圖強迫關閉他一手創辦了30年的孤兒院、強迫孤兒院的修女加入三自愛國教會。（路透）

    高齡85歲的中國天主教地下主教、由教廷祝聖就職的正權主教賈治國（左相框中人）傳出在8月10遭中共當局帶走，並意圖強迫關閉他一手創辦了30年的孤兒院、強迫孤兒院的修女加入三自愛國教會。（路透）

    2020-09-03 20:54:04

    〔即時新聞／綜合報導〕高齡85歲的中國天主教地下主教、由教廷祝聖就職的正權主教賈治國傳出在8月10遭中共當局帶走，並意圖強迫關閉他一手創辦了30年的孤兒院、強迫孤兒院的修女加入三自愛國教會。

    根據長期關注中國人權及宗教自由的義大利媒體《寒冬》報導，河北省晉州市當局8月10日以「違反聚會場所集會的防疫規定」為由，將賈治國主教帶走並軟禁在當地一間賓館，據稱他允許教徒在8月9日晚間進入教堂念經文，當地官員聲稱「這類活動只有在當地政府允許下才能進行」；不過有人表示，賈治國被帶走時，還強調不會背叛天主，「讓我加入地上三自愛國教會不可能，除非我死到裡面」。

    報導指出，近幾個月來，中共當局也不斷派人前來騷擾賈治國創辦的孤兒院，還多次強迫他簽署轉移院童的同意書，但都遭到拒絕；當局不僅騷擾，更在6月24日時直接出動70多名警力以及一間官方養老院25名工作人員，當天還封鎖孤兒院的周邊街道，恐嚇當居民若拍照上傳必定「嚴懲」，之後便強行將院內25名年齡較大的孤兒帶走，並威脅賈治國及修女若不配合，就將全部孩子都帶走。

    然而不到2週，「整個7月統戰部幾乎天天來威脅主教，但主教堅決不同意他們把剩餘孩童帶走」，當局還逼迫在孤兒院工作的修女離開主教府加入三自愛國教會，聲稱賈主教「未得到政府認可，是不合法的，與他有關的所有修院也得關閉」。

    當地有知情人士表示，賈主教認為，中共當局首先會將孤兒院所有孩童轉移走，隨後就要驅趕修女，解散修院，其最終目的是廢除主教府和所有地下教會，「只要有孩子在裡面，修女就可以待在主教府繼續照顧孩子。孩子離開的話，政府就有理由把修女們解散」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    山東愛國教會 下令以傳統文化闡釋信仰
    2020-07-30 12:37

    山東愛國教會 下令以傳統文化闡釋信仰
    加入微信群組也出事！中國信徒遭公安逮捕審問逼寫悔過書
    2020-01-16 20:17

    加入微信群組也出事！中國信徒遭公安逮捕審問逼寫悔過書
    副都心SRC制震邸 宏璟榮華精工落成

    副都心SRC制震邸 宏璟榮華精工落成
    「習」愛世人？中國加強掃蕩家庭教會 逼迫基督徒「愛國」
    2019-09-05 22:36

    「習」愛世人？中國加強掃蕩家庭教會 逼迫基督徒「愛國」
    急見教宗方濟各 陳日君警告：新文告恐消滅中國天主教
    2019-07-07 23:30

    急見教宗方濟各 陳日君警告：新文告恐消滅中國天主教
    3R原則收服科技股

    3R原則收服科技股
    國際今日熱門
    2020-09-02 23:13

    中國5歲女童遭擄走性侵 下體撕裂傷遭細菌感染命危

    2020-09-02 23:30

    前俄國記者被控叛國罪 恐實為媒體鎮壓受害者

    2020-09-02 22:37

    盼讓中共投鼠忌器！羅冠聰：能仰賴的只有國際潛在施壓

    2020-09-02 22:47

    理不直氣不壯！警告內蒙古人別遊行 中國官員被嗆到說不出話

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播