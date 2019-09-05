「習」愛世人？中國加強掃蕩家庭教會 逼迫基督徒「愛國」

2019-09-05 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國對基督新教地下教會（家庭教會）的壓迫行動持續升級。不依命令加入中國共產黨所創的「三自愛國教會」的各地家庭教會持續被查封，牧師信眾遭逮捕審訊，聖經也全數遭扣押。近期江西省九江市又傳出家庭教會遭取締，牧師被捕接受市統戰部審問，釋放後又遭嚴密監控、限制遷徙不得離開九江市。

據人權雜誌《寒冬》報導 ，中國以「自治、自養、自傳」等政策，要求所有基督教會加入由官方指導的「三自愛國教會」，號稱「反對外國勢力干涉」，由中國內部主宰宗教事務、經濟和教義解釋，以共產黨的意識形態侵入宗教信仰，《寒冬》指出，最後只能信共產黨。

許多牧師、傳教士不願加入「三自愛國教會」，堅守拒絕受中國政府領導的「家庭教會」，卻遭中共大規模鎮壓、打擊，已然面臨絕境。

報導指出，中國江西、四川、浙江等地皆傳出家庭教會遭查封、強拆的案例。從今年4月起，中國江西省南昌市、九江市皆傳出家庭教會遭取締查封、聖經全數沒收，牧師和信眾被捕審訊。九江市家庭教會的牧師8月6日遭「市統戰部」審訊，要求交出教會名單、財務明細以及和外國人接觸的文件，獲釋後又遭中國政府嚴密監控、限制遷徙不得離開九江市。

此外，中國四川省成都市5月也傳出光華家庭教會遭政府取締，聚會場所的設施、書籍全遭清空，警方甚至表示：「趕快走，以後不要來了，我們每天都有人在這裡守著。」

除了取締家庭教會以外，中國政府也曾在浙江省臨海市強拆教堂，信徒搭設臨時帳篷堅持聚會，最終遭中國政府以「不符消防安全」為由強拆。當地傳教士曾無奈地向媒體表示：「中國是共產躺說了算，你不聽他們的話就把你抓去，跟共產黨沒理可講。」

相關影片請見：

（中國四川成都市「光華家庭教會」遭警方查抄）

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