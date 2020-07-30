山東愛國教會 下令以傳統文化闡釋信仰

山東省天主教愛國會及教務委員會近期發出通知，要求神職人員必須「以信仰融入中國優秀傳統文化，或用中國優秀傳統文化闡釋信仰」。圖為北京天主教堂。（路透）

2020-07-30 12:37:54

〔中央社〕天主教權威媒體「天亞社」29日報導，山東省天主教愛國會及教務委員會近期發出通知，要求神職人員撰寫講道稿時，必須「以信仰融入中國優秀傳統文化，或用中國優秀傳統文化闡釋信仰」。

報導指出，這份通知於7月17日發出，表示將舉辦「天主教神學思想在新時代」座談會，其中未提及座談會的具體內容，包括舉辦日期和地點，但對神職人員撰寫「講道稿」作出要求。

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通知要求神父撰寫瞻禮、主日或平日彌撒其中一篇講道稿時，「必須圍繞宗教中國化方向、天主教神學思想在新時代發展、以信仰融入中國優秀傳統文化，或用中國優秀傳統文化闡釋信仰，並於8月10日前發給有關人士」。

報導引述打算參加座談會的神父韋磊（化名）表示，宗教中國化「很有必要」，「畢竟我們是中國人，不是外國人，國情不同，所以必須符合我們的國情…就是要接受中國共產黨的領導，做好黨交代的事情，做好中國傳統文化與信仰的融合，走一條符合中國人的信仰道路。」

另一名山東省神父伯多祿則表示，座談會是要改變天主教性質，讓教會成為當局的傀儡。「不能接受一個無神論政黨的領導，這都是荒謬的」，打算參加的神父都是在出賣教會。

他強調，可以接受以國畫、中國式建築、詩詞、戲劇來表達信仰，但中國主要傳統文化無非是讓人成為順民，成為統治者壓榨的工具。「用這種東西來闡釋一個代表公平、正義、民主的宗教信仰，與改教還有什麼區別」。

山東教友張強則質疑，主教和神父們都去談中國化，都去談傳統文化了，那誰談天主教文化。他並表示，自己所在的地方教會近年傳教工作上一直停滯不前，「本來教友就稀少，神父再不福傳，人數是愈來愈少，去世一個老教友，名冊上就少了一個人」。

張強又說，現在的教會在做不該做的事，而該做的事卻不盡心去做，從神職人員身上「完全看不到耶穌的影子，也沒有宗徒們的樣子」，跟社會官員一樣追逐名利，貪戀世俗。

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