急見教宗方濟各 陳日君警告：新文告恐消滅中國天主教

2019-07-07 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕針對梵蒂岡6月28日公布的「聖座關於中國神職人員民事登記的牧靈指導」（簡稱牧靈指導），雖被外界視為是首次對中國的強勢表態，但天主教香港教區榮休樞機主教陳日君認為有很大的問題，已火速和教宗方濟各會面、示警。

綜合媒體報導，中國內有忠於梵蒂岡的地下天主教會和受控於中共的愛國天主教會（又稱天主教愛國會）。2018的中梵協議後，獨立的地下天主教會不復存在，然而有些拒絕加入愛國教會的神父和主教遭受中共迫害，梵蒂岡言明，曾經屬於地下天主教的主教和神父可以加入愛國會，但羅馬教廷不強制。

而近期發布的「牧靈指導」文件，呼籲中國政府停止脅迫那些拒絕簽署該宗教登記，以表明純粹效忠教宗立場的「非官方」天主教神職人員，更不要強迫他們加入官派的愛國教會，眾多外媒認為，這項要求是教廷與北京去年9月簽署主教任命的爭議性協議以來，雙方關係出現的最新波折。然而，《華爾街日報》對此事報導的大標題卻是「教廷鼓勵中國『非官方』神職人員向北京政府登記」。

然而，高齡87歲的陳日君質疑，該文件等於承認中國神父「可以登記加入愛國教會」，就算簽了中國政府要求的登記申請書，只須同時作個書面或口頭聲明聲稱「不承認申請書中違反信仰的許諾」，即使在沒有證人的狀態下，只要向主教澄清簽字時的本心是好的就好，陳日君認為「簽的是違反教會信仰的，聲明和意向卻是否認所簽的。按這樣的指導，背教也不成問題了」，此舉恐消滅真正的中國天主教會。

陳日君表示，6月28日當晚他看到文告，29日馬上搭機動身飛往羅馬，7月3日晚上他終於獲得會見教宗的機會，會中教宗數度提及香港反送中運動，針對文告則強調「會關注這件事」。不過教廷提出也提出多項論點，包括「中共政權已改變，因此同意中國神父登記加入愛國會」，陳日君反駁：「教廷說中國憲法明文承認宗教自由，但中國曾尊重過宗教自由嗎？」

教廷還認為，中梵協議後，中國承認教宗的天主教領袖地位，形同中國已放棄絕對的「獨立自辦教會」原則；陳日君表示，獨裁政權一向只講黨的利益、雙一套做一套，協議後愛國教會曾聲明「什麼都沒改變」，中國仍堅持獨立自辦教會，事實和聲明如出一轍。

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