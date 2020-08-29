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    安倍離任首相前 將與川普等元首電話會談

    日本首相安倍晉三昨天以健康因素表明請辭，為日本政壇投下震撼彈，目前已知安倍將持續行使職務到新任首相選出，並協調下週起跟美國總統川普等各國元首電話會談。（彭博資料照）

    日本首相安倍晉三昨天以健康因素表明請辭，為日本政壇投下震撼彈，目前已知安倍將持續行使職務到新任首相選出，並協調下週起跟美國總統川普等各國元首電話會談。（彭博資料照）

    2020-08-29 11:22:25

    〔中央社〕日本首相安倍晉三昨天以健康因素表明請辭，為日本政壇投下震撼彈，目前已知安倍將持續行使職務到新任首相選出，並協調下週起跟美國總統川普等各國元首電話會談。

    日本放送協會（NHK）報導，安倍將待下一任首相選出後正式交棒，在此之前仍將持續行使首相職務。目前已知安倍正在協調31日與川普進行領袖電話會談，另外在包括飛彈防禦體系的日本新安全保障戰略方面，也有意在離任前提出大方向。

    安倍昨天舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務，「絕不能發生重大政治判斷誤判的情況」，且自己也沒有自信能回應國民付託，所以表明請辭想法。

    安倍認為，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情新增確診病例不斷增加的情況下，有必要做好萬全防疫措施，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。

    另外，安倍也在檢討跟多年來建立信賴關係的各國領袖分別舉行電話會談，目前正規劃31日和川普電話會談。

    再者，有關包括日本飛彈防禦體系在內的新安全保障戰略，日本政府內部接下來也將盡速討論，想在安倍任期最後一段時間內，提出一定的方向性。

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