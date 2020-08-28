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    安倍將待自民黨選出新總裁後辭職 接任人選麻生、菅義偉呼聲高

    日本首相安倍晉三傳出將在稍晚宣布辭職，後續人選受到矚目。（美聯社資料照）

    日本首相安倍晉三傳出將在稍晚宣布辭職，後續人選受到矚目。（美聯社資料照）

    2020-08-28 14:46:31

    〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本首相安倍晉三可能在稍晚宣布辭職，後續人選受到矚目，自民黨下午召開臨時幹部會議將決定總裁接任人選的選出方式，目前浮上檯面的有人選有副首相麻生太郎、官房長官菅義偉、防衛相河野太郎、自民黨政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂等人，日本共同社也報導，安倍將會待自民黨選出新總裁後才正式辭職，所以不會有臨時代理的情況。

    安倍傳出即將辭職的消息震驚日本社會，日本共同社昨天深夜推出的新聞中，仍指安倍將在今天傍晚預定召開的記者會中表達續任的意願，自民黨幹部還斬釘裁鐵地說，安倍健康恢復良好，不可能辭職。沒想到情況卻在今天急轉直下，下午2點多，傳出安倍即將辭職的消息。

    事實上，日本朝日新聞昨晚也報導，在安倍召開記者會的前夕，麻生派主要成員，包括麻生太郎、前總務相佐藤勉、前法相英森介和自民黨國會對策委員長代理松本純等人，昨晚在都內的一家中華料理店餐敘，動向令人注目。

    根據日本內閣法的規定，國務大臣一旦因緊急事故無法視事或出缺時，必須指定人選代理，安倍的臨時代理人選依法已選定5人，排序為副首相麻生太郎、官房長官菅義偉、外務大臣荿木敏充、總務相高市早苗和防衛相河野太郎。

    不過，安倍的情況並非緊急事故，而是在任期內辭職，所以執政的自民黨可透過選舉，選出接任人選。安倍今天下午前往自民黨總部與幹事長二階俊博傳達將辭職的意願，自民黨也在3點左右召開緊急幹部會議，討論總裁選舉的方式，安倍也表達了將待新總裁選出後才會正式辭職。

    自民黨總裁的選出方式，可分為兩種，一般的選舉方式由議籍國會議員和地方黨員各396票，共792票選出，另一種為緊急情況下的選舉方式，由國會議員396票和都道府縣代表141票，共537票投票。

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