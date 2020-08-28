安倍晉三坦承舊疾復發宣布辭職 為提早辭首相向民眾道歉

日本首相安倍晉三在傍晚召開的記者會中宣布即將辭職，原因為潰瘍性大腸炎的舊疾復發，評估自己目前沒有萬全的體力可以承擔首相的職務。（彭博）

2020-08-28 17:09:12

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本首相安倍晉三在傍晚召開的記者會中宣布即將辭職，原因為潰瘍性大腸炎的舊疾復發，評估自己目前沒有萬全的體力可以承擔首相的職務，為了避免因為生病而無法做出正確的政治決策，所以決定辭職。他也表示，到下任首相任命為止，他會善盡最後的責任。

對於媒體提及檯面上三位可能接任人選，包括自民黨政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂和官房長官菅義偉，安倍表示，他覺得他們都是很有為的人選，對於自民黨新總裁的選出方法，他已經全權交給黨的執行部處理。

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安倍表示，他在13年前因為潰瘍性大腸炎惡化，辭去首相職務，後來因為接受新藥治療，2012年再度獲得國民的支持而重掌政權，近8年來，他的病情獲得控制，得以「全力投球」，但今年6月中旬的定期健診中，發現潰瘍性大腸炎似乎有復發的徵兆，上月中感到自己健康有異，8月中再次接受檢查，確定潰瘍性大腸炎復發。

安倍表示，目前使用新的治療法雖有獲得初步控制，但是政治最重要的就是拿出結果，過去的7年8個月，他竭盡全力希望拿出最大的成果，但若因治病和沒有萬全體力的苦痛之中，做出錯誤的政治決策而無法拿出成果，這是萬萬不可之事。安倍表示，他沒有自信以自己目前的狀態可以全力回應人民的負託，所以覺得不應該再繼續擔任首相的職務。

安倍感謝國民長年的支持，也對於自民黨總裁還留有1年任期，在多項目標任務尚未完成前突然辭職而向國民表示深切的歉意。

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