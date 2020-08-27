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    美國暗助習近平？ 吳嘉隆：因他能「一手搞垮中共」

    經濟學家吳嘉隆大膽分析，美國會在中共內鬥中暗助習近平（右），原因是「只要習在位，中共絕對沒救」！左為美國總統川普。（美聯社資料照）

    經濟學家吳嘉隆大膽分析，美國會在中共內鬥中暗助習近平（右），原因是「只要習在位，中共絕對沒救」！左為美國總統川普。（美聯社資料照）

    2020-08-27 22:44:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期內外憂患不斷，除了國際反中意識高漲，內部也傳出內鬥，包括中共紅二代、江曾派（江澤民、曾慶紅）等「反習」聲音，還有國務院總理李克強與國家主席習近平的不合傳聞。對此，經濟學家吳嘉隆竟表示，美國其實會「暗助」習近平！

    吳嘉隆今天（27日）在臉書上表示，中共內部內鬥目前看來是江曾派暫居下風，因為軍權表面上還是掌握在習近平手裡。吳嘉隆指出，現在中國內部流傳江曾派計畫透過境外勢力來給習近平「搞事」，「如果習近平能撐過十月，那就說明江曾這邊敗了。」

    但吳嘉隆認為，不用等到那時就能預測江曾會敗，猜測現在和中國緊張的美國會暗助習近平、不讓習崩潰，原因是「只要習在位，中共絕對沒救！習是百年難得一見的政治奇才，可以一手搞垮中共。我在想，美國會先借助習近平的力量，打垮反習勢力，然後再來收拾習。」

    吳嘉隆分析，美國已經認定中共不能信任，即使是改革派也一樣，「因為中共推出的改革派根本沒有辦法堅持他們的路線，所以到頭來等於也是一場騙局」！他認為，中國內部的市場經濟在沒有基層民主的條件下，仍然鬥不過社會主義。

    「中共用社會主義壓過市場經濟，以確保江山永遠是紅色的。」吳嘉隆直言，只有徹底打垮中共，才能有機會重新啟動新一輪的和平演變，把中國變成美國希望看到的民主政治與市場經濟。

    「現在明白為什麼美國鐵了心，要跟中共針鋒相對，處處對著幹了吧？」吳嘉隆表示，美國已經不再對中國改革派寄予希望，「才會說出，過去90年來，中共的馬列主義本質根本就一直沒有改變！」。

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