黨校退休師罵習遭開鍘 專家：紅二代對中國情勢感到挫敗

具有紅二代背景、中共黨校退休教師蔡霞。（擷取自微博）

2020-08-18 11:31:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國內部近期頻傳「反習」聲浪，中共黨校退休教師蔡霞私下批評習近平「蠢到極點」，後遭開除黨籍並取消退休待遇，有外媒引述專家說法稱，此事件突顯不少「紅二代」對當前中國情勢有很深挫敗感的事實，甘願付出慘重代價也要開罵。

根據美國《自由亞洲電台》報導，近年來雖受中共黨內以至國內不少人批評，習近平依然故我大推左傾思想，走上毛澤東時期的極端路線，同時全力強化他的領導地位。

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香港「開放」雜誌前執行編輯蔡詠梅認為，蔡霞早已知道發聲的後果，但仍堅持發言針砭時政，甚至痛批習近平本人，由此可見中國不少紅二代都對當前形勢相當不滿。

蔡詠梅進一步指出，這些紅二代對中國當前政治現實徹底失望，在前朝的江澤民、胡錦濤時代，這些價值觀較傾向普世價值的紅二代擁有較大言論空間，但在習近平掌權並大走回頭路後，紅二代們的挫敗感很深。

中國清大政治系前講師吳強則認為，習近平近年透過「中國製造2025」、「厲害了我的國」等宣傳手法，大力塑造習氏風格的大躍進，直接導致與美關係急遽惡化，他說，從美中貿易大戰以來，「習躍進」已逐漸煙消雲散，讓中國反而陷入1960年代初期以來空前國際孤立當中。

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