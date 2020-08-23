《CNN》專訪 蔡霞挺美制裁中國：習近平下台改革派才能出頭

中共中央黨校前教授蔡霞23日接受《CNN》專訪表示，支持美國政府進一步制裁中國政府官員，並呼籲國際社會合作阻止共產黨「滲透」國際機構。圖左為美國總統川普，右為中共總書記習近平。（資料照，美聯社）

2020-08-23 20:16:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國「紅二代」近日掀起反習聲浪，中共中央黨校前教授蔡霞近日因批評習近平的錄音被流出，遭到中國政府開除黨籍及取消退休待遇，她23日接受《CNN》專訪表示，支持美國政府進一步制裁中國政府官員，並呼籲國際社會合作阻止共產黨「滲透」國際機構。

根據《CNN》報導，蔡霞去年赴美後，受到今年初武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，持續滯留在美國，期間一直都有接受《CNN》採訪，她力挺美國政府加強對中國的強硬態度，也支持川普（Donald Trump）政府對中國電信巨頭華為的禁令。

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針對美中關係近日持續惡化，中國政府的態度也疑似開始放軟示弱，蔡霞表示，「中美關係不是兩國人民之間的衝突，而是兩種制度和意識形態之間的較量和對抗；現在中共的目標是要以自己的治理模式，取代以美國為代表的現代人類自由民主制度，以及和平、民主、自由與正義的價值觀和秩序」。

蔡霞過去一直作為中共黨內菁英的「紅二代」，如今被打為「反動派」，晚年的研究重點從意識形態轉向民主政治過渡，希望通過「黨內民主」開啟中國的內部改革，但從習近平上台以來，黨內民主逐漸成為一個空洞的名詞。

蔡霞：習近平恐怖統治來自不安全感

蔡霞指出，習近平的「恐怖統治」並非來自強勢地位，而是暴露深切的不安全感，「他是最恐懼的人，這就是為什麼他在黨內進行一輪又一輪的清洗，擁有最高權力的人總是覺得別人在謀畫權力」。

曾見證、參與過毛澤東長達的「文化大革命」，蔡霞表示，「我看到沒有任何法治、任何權利的保護，人們會多麼痛苦。這使我感到非常傷心，從那時起，我一直非常警惕我們的國家無法回到那個時代；但是，自從習近平上台以來，他的語言、思想和行動都回到文化大革命，對於那段時期的我們來說，我們對這種轉變非常敏感」。

對於中國的未來局勢，蔡霞說，習近平正帶領中國遠離改革開放的道路，如果不進行內部改革，衝突和緊張局勢將會建立，有一天會突然爆發，從而導致黨國體制突然崩潰，並使該國陷入混亂。

蔡霞指稱，防止未來災難的唯一方法就是不讓習近平擔任最高領導人，繼續「綁架」中國，「習近平領導下的中國將無法走向民主政治；只有讓習近平辭職，才能在黨內產生贊成改革的聲音，贊成改革的力量才能在調整中國前進的方向中發揮作用」。

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