習近平被「紅二代」嗆聲 王丹曝內幕：中國面臨嚴峻危機

中國民運人士王丹透露，中共內部中高層官員，對習近平（見圖）普遍感到厭煩。（美聯社）

2020-08-19 00:09:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期屢傳「反習」聲浪，「紅二代」、中共黨校退休教師蔡霞私下批評中國國家主席習近平「蠢到極點」，引發外界關注。對此，中國民運人士王丹透露，中共內部中高層官員，對習近平普遍感到厭煩，而習和中共「從來沒有像今天這樣，面臨如此嚴峻的危機」。

王丹18日晚間在臉書表示，「我從多個管道獲得的消息，都是說中共內部中高層官員，對習近平普遍感到厭煩，但習掌握軍權，且那些官員們自身也有不少把柄在中紀委手裡，因此敢怒不敢言。『蔡霞的出走和決裂，證實了這樣的消息』。」

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「習近平現在已經到了只有靠暴力機器才能維持統治的地步了。」王丹指出，綜觀歷史，沒有一個統治者能夠以這種模式長期支撐自己的。「因此，毫不誇張地說，習近平也好，中共也罷，從來沒有像今天這樣，面臨如此嚴峻的危機」。

王丹先前也在臉書說明蔡霞的家世背景，「蔡霞是正統的『紅二代』，其外祖父是中共元老之一。」王丹認為，「連中共自己的子弟，都已經承認中共是一個『黑幫一樣的政黨』，蔡與中共的決裂，絕不僅僅代表她一個人。她這樣的舉動極具意義，象徵中共『紅二代』已經分裂。」

中國不斷出現反習聲浪，日前一段蔡霞私下談話在網路上熱傳，她批評習近平就是一個「黑幫老大」，無視黨紀國法，隨意制定罪名，包括不支持實體經濟、妄議中央、對黨不老實...等都叫罪名，完全成了一個黑幫，老大想怎麼處置手底下的奴才，就怎麼處置，認為黨已經是個「政治殭屍」，還批習的行為蠢到極點。

中共中央黨校官網17日則公告，退休教師蔡霞因發表有關嚴重政治問題、損害國家聲譽言論，經聯合審查後決議開除其黨籍、取消退休待遇。

王丹臉書全文

具有紅二代背景、中共黨校退休教師蔡霞（見圖）因批評習近平，遭中共開除黨籍並取消退休待遇。（圖擷取自微博）

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