為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    元朗事件被襲者遭控暴動罪 羅冠聰轟警：無恥又愚痴

    香港民主黨2名立法會議員林卓廷、許智峯（見圖）等16人今（26）日被港警拘捕，香港警務高官陳天柱稱其中13人涉及721元朗白衣人事件中的暴動罪。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰怒轟，被襲者被指控是暴動者，根本是顛倒是非，港警既無恥又「痴線」。（美聯社）

    香港民主黨2名立法會議員林卓廷、許智峯（見圖）等16人今（26）日被港警拘捕，香港警務高官陳天柱稱其中13人涉及721元朗白衣人事件中的暴動罪。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰怒轟，被襲者被指控是暴動者，根本是顛倒是非，港警既無恥又「痴線」。（美聯社）

    2020-08-26 23:26:24

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨2名立法會議員林卓廷、許智峯等16人今（26）日被港警拘捕，香港警務高官陳天柱稱其中13人涉及721元朗白衣人事件中的暴動罪。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰怒轟，被襲者被指控是暴動者，根本是顛倒是非，港警既無恥又「痴線」（腦袋短路、神智錯亂、愚痴）。

    綜合港媒報導，香港民主黨2名立法會議員林卓廷、許智峯等16人今（26）日凌晨被港警拘捕，指控包含林卓廷在內的13人在去年721元朗白衣暴徒襲擊事件中涉及暴動罪；另外，林卓廷和許智峯等4人則被控以在去年7月6日的屯門公園案中，涉嫌「企圖妨礙司法公正」、「非法集結」等罪。

    香港新界北總區刑事總部高級警司陳天柱稱，721元朗事件為「兩派人士的衝突」事件，而分白衣人無差別襲擊市民事件，更宣稱，雙方「勢均力敵、旗鼓相當」，遭捕的13名涉案人士，全屬白衣人以外的「另一派人士」。

    對此，羅冠聰今日在臉書發文怒轟，「原告變被告，被襲變暴動，香港警察真是好無恥兼痴線。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港警圖篡改721事件 黃之鋒響應827「穿黑衣抗警謊」！
    2020-08-26 22:36

    港警圖篡改721事件 黃之鋒響應827「穿黑衣抗警謊」！
    香港警方早問完卻拒保釋！許智峯不適送醫
    2020-08-26 22:30

    香港警方早問完卻拒保釋！許智峯不適送醫
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    林卓廷涉暴動罪遭捕！港記者還原元朗事件現場打臉港警
    2020-08-26 22:07

    林卓廷涉暴動罪遭捕！港記者還原元朗事件現場打臉港警
    港警稱721元朗案「雙方勢均力敵」 民主派籲穿黑衣反指鹿為馬
    2020-08-26 21:38

    港警稱721元朗案「雙方勢均力敵」 民主派籲穿黑衣反指鹿為馬
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    香港立法會2議員被捕 民主派痛批：受害者變被告
    2020-08-26 17:27

    香港立法會2議員被捕 民主派痛批：受害者變被告
    國際今日熱門
    2020-08-26 06:37

    不再有影帝、影后！ 柏林影展取消性別分類

    2020-08-26 00:16

    非裔男遭美警連轟7槍掀暴動 威州出動國民兵鎮暴

    2020-08-26 00:00

    武漢肺炎》加薩走廊爆社區群聚 疫情恐「災難性大爆發」

    2020-08-25 23:58

    台灣有望轉型「亞洲金融中心」？ 分析人士提出四點須加強

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播