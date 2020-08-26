元朗事件被襲者遭控暴動罪 羅冠聰轟警：無恥又愚痴

香港民主黨2名立法會議員林卓廷、許智峯（見圖）等16人今（26）日被港警拘捕，香港警務高官陳天柱稱其中13人涉及721元朗白衣人事件中的暴動罪。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰怒轟，被襲者被指控是暴動者，根本是顛倒是非，港警既無恥又「痴線」。（美聯社）

2020-08-26 23:26:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨2名立法會議員林卓廷、許智峯等16人今（26）日被港警拘捕，香港警務高官陳天柱稱其中13人涉及721元朗白衣人事件中的暴動罪。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰怒轟，被襲者被指控是暴動者，根本是顛倒是非，港警既無恥又「痴線」（腦袋短路、神智錯亂、愚痴）。

綜合港媒報導，香港民主黨2名立法會議員林卓廷、許智峯等16人今（26）日凌晨被港警拘捕，指控包含林卓廷在內的13人在去年721元朗白衣暴徒襲擊事件中涉及暴動罪；另外，林卓廷和許智峯等4人則被控以在去年7月6日的屯門公園案中，涉嫌「企圖妨礙司法公正」、「非法集結」等罪。

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香港新界北總區刑事總部高級警司陳天柱稱，721元朗事件為「兩派人士的衝突」事件，而分白衣人無差別襲擊市民事件，更宣稱，雙方「勢均力敵、旗鼓相當」，遭捕的13名涉案人士，全屬白衣人以外的「另一派人士」。

對此，羅冠聰今日在臉書發文怒轟，「原告變被告，被襲變暴動，香港警察真是好無恥兼痴線。」

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