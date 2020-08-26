港警稱721元朗案「雙方勢均力敵」 民主派籲穿黑衣反指鹿為馬

香港地鐵元朗站去年7月21日晚間爆發「白衣人暴力事件」，突然湧入身穿白上衣、戴口罩的不名人士持藤條、棍棒圍攻站內手無寸鐵的市民，多人受傷，場面混亂。（圖擷取自《香港突發事故報料區》臉書）

2020-08-26 21:38:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群穿白衣、戴口罩的不明人士，在車站大廳、月台和列車車廂內無差別攻擊乘客，連孕婦也不放過，卻不見員警出面，震驚各界。香港警方今（26）日將其事件形容為「勢均力敵」，稱是「兩派人馬衝突」，並否認「警黑勾結」。

綜合港媒報導，去年7月21日港鐵元朗站站內突然衝出一群白衣人，拿著藤條及棍棒無差別痛毆站內乘客，連孕婦也難以倖免，兇殘的手段震驚各界，今年7月多，警方曾駁斥對該暴力事件視若無睹，稱當天有派便衣警察到場「視察」。

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沒想到時過一個月，警方再度針對元朗事件拘捕13名男子，其中多為不同於「白衣人」人的「另一派」人士，7人涉及元朗站衝突，6人涉及英龍圍、南邊圍衝突。至於當時趕到現場、被打傷的民主派「香港民主黨」立法會議員林卓廷，也因涉及事件在今日清晨遭到逮捕。

香港新界北總區刑事總部高級警司陳天柱將當天事件重新定調為「兩派人馬衝突」，更稱兩方人馬「勢均力敵、旗鼓相當」。

陳天柱把整件元朗衝突分成四段，第一段為白衣人聚集，警方接獲有人遇襲；第二段為元朗站內手持標語木牌追趕黑衣女，雙方爆發衝突；第三段為立法院議員進場進行直播，接著白衣人進入地鐵站展開對罵，衝突惡化；第四段則為事件當晚凌晨兩批人馬在元朗站英龍圍出口爆發衝突。

陳天柱批評現場記者的單方面報導以及敘述，加上新聞畫面被扭曲才會造成誤導，讓人誤會這是一件「無差別襲擊」。他指稱，元朗事件中當事白衣人曾經離去，是立法會議員到場直播才讓情況急遽惡化，而警方也在獲報後18分就抵達現場，也有「推開白衣人」並喝斥離開，否認「警黑勾結」。

港媒《立場新聞》也製圖講解警方說法「多次改口」的過程，更批是「指鹿為馬」，不少網友相當憤怒，留言表示「最新執法標準：雙方勢均力敵，他們自己打個夠。」、「直播是要怎麼誤導？」、「如果旗鼓相當，我肯定白衣人沒一個站得起來」、「有沒有一段清清楚楚的「勢均力敵，旗鼓相當」的片段能當證據？」、「新一班港警說謊接棒人，越聽越火大」。

根據《明報》報導，民主派今日也出面回應警方的拘捕行動，民陣召集人岑子杰指出，這次拘捕有3目的，第一，警方因過去拘捕多名白衣人，因此透過拘捕林卓廷來平息他們怒氣；第二，反送中事件中721事件為大忌，政府想藉此淡化成意見不同的兩派互相衝突；最後就是要把721事件導正成「支持政府的人沒有錯」。

民主黨主席胡志偉指控港警「竄改歷史」，認為港警指鹿為馬，顛倒是非。岑子杰表示，香港人對此感到相當悲憤，但礙於「限聚令」無法上街抗議，不然警方就會用武力鎮壓。為此，他僅呼籲港人穿上黑衣，向政府的「指鹿為馬」說不，重申「黑白是良知」，守護真相。

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