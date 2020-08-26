港警圖篡改721事件 黃之鋒響應827「穿黑衣抗警謊」！

香港民主派發起827「穿黑衣，抗警謊」，呼籲全港市民明天穿黑衣表達憤怒。圖為過去香港民眾穿黑衣上街抗議。（法新社）

2020-08-26 22:36:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今天（26日）清晨逮捕立法會議員林卓廷，指控他涉及721元朗事件「暴動罪」。對此，民主派立法會議員聯合聲明強調，林卓廷是721事件的受害者，痛批警方搬弄是非，呼籲市民明天（27日）穿黑衣表達憤怒。前香港眾志秘書長黃之鋒今晚也在臉書上響應，呼籲藉此讓國際社會知道港人守護真相的決心。

綜合媒體報導，去年7月21日香港港鐵元朗站，出現一群身穿白衣、戴口罩的不明人士，在月台上和列車車廂內進行無差別攻擊，連孕婦都不放過，引起各界輿論。當中也被打的林卓廷今天卻被港警誣陷涉入暴動而被捕，讓民主派人士相當震怒，痛批「所謂執法者」目中無法，顛倒是非黑白，可謂「除良安暴」。

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輿論發酵後，港警今天又稱721事件是「兩派人馬衝突」，還形容雙方「勢均力敵」，強烈否認警黑勾結。

對此，民主黨主席胡志偉痛斥警方否認721事件以及過去一年發生的各種警暴問題，可見特區政府及警隊無可救藥，呼籲全港市民8月27日穿黑衣表達憤怒。「社會民主連線」副主席兼香港民間人權陣線召集人岑子杰也響應穿黑衣活動，斥責港警明顯意圖為721事件漂白，改寫歷史，希望大家明天站出來向政權指鹿為馬的荒謬說不！

黃之鋒今晚也在臉書上表示，港警高調拘捕受害人林卓廷，以扭曲的方式散播假真相，而827「穿黑衣，抗警謊」活動是最低成本的方式守護真相。「雖然效果可能不是很實際，但至少讓國際社會知道香港人反抗的態度，以及這件事有多荒謬！」黃之鋒強調，香港人若不希望未來721歷史被港警篡改成「雙方打鬥」，就必須用行動讓當局知道，「越多人參與行動，對國際社會的影響力越大。」

去年7月21日，港鐵元朗站外聚集一批穿白衣、戴口罩的不明人士，手持棍棒。（路透）

白衣暴徒在車廂內無差別攻擊的畫面被記錄下來，當天港警姍姍來遲，事後外界痛斥警黑勾結，縱容暴徒惡行。（法新社）

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