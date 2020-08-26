林卓廷涉暴動罪遭捕！港記者還原元朗事件現場打臉港警

香港元朗去年7月21日晚間出現白衣人士，手持木棒、藤條，攻擊反送中示威者。（路透）

2020-08-26 22:07:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨立法會議員林卓廷和許智峯今（26日）清晨在自家住所遭逮捕，警方指控2人涉及去年屯門警署案件，另林卓廷還涉及去年721事件暴動罪。對此撰寫《元朗黑夜》的香港記者柳俊江還原現場，並向港警提出四點問題，主要闡述身為立法會議員的林卓廷到場履行監察責任，是為何會「破壞社會安寧」？

香港民主黨立法會議員林卓廷和許智峯在今日清晨約6點左右遭逮捕，警方指控2人涉及去年屯門警署案件，另林卓廷還涉及去年721事件暴動罪，但民主派表示林卓廷在721事件中其實是趕到現場卻被「白衣人」打傷，痛批港警讓「原告變被告」。

請繼續往下閱讀...

香港記者、媒體人以及專欄作家柳俊江在臉書上還原元朗事件當天現場狀況，他表示，當天晚上7點多有目擊者在灣仔附近看見林卓廷和同事莊榮輝、冼卓嵐正在收拾，並叫人早點回家休息。

林卓廷和助理晚上8點多到灣仔茶餐廳吃晚餐，並注意元朗白衣人聚集狀況，當時現場超過五百黑社會集結，元朗長大的林卓廷對此事件相當關注，決定吃完晚餐到元朗和上環的中間點「美孚站」戒備，並在月台上透過手機觀察元朗狀況。

時間來到晚上10點多，蘇姓廚師被圍毆的照片一傳出，林卓廷就致電元朗警民關係組警長鄧炳強，要求警方盡速到場執法，並「表明會立即啟程前往元朗站監察」，接著便火速抵達元朗站，當時「現場已經有一名女傷者被白衣暴徒打至頭破血流」。

柳俊江稱，相關片段指出，一名女子當下拿起涉案的斷木棍，「林卓廷要求在場市民不要觸碰現場證據，並表示已經報警，要等警方前來搜證」。同時表示外面有黑社會集結，呼籲在場市民不要出閘門口，意即林卓廷在場進行勸導及疏導，履行身為立法院議員的責任。

柳俊江指出，當時白衣人再度聚集並發動攻擊，而當時站內都是要回家的市民，林卓廷站在前排，向白衣人大聲表示已報警「警察好快就來，有膽就不要走」，但晚上11點多仍有白衣人衝入，並將林卓廷和市民打退至月台車廂內，接下來林卓廷才被送往屯門醫院。

柳俊江拋出質疑，若暴動罪指控能泛指參與「破壞社會安寧」的非法集結，那作為立法會議員到場履行監察責任的林卓廷，是如何「破壞社會安寧」？而林卓廷若要「破壞社會安寧」，那為何到場前後都主動報警？要是指控林卓廷參與暴動，是否代表所有在場市民都參與暴動，而非發動恐怖襲擊的白衣人一方？

柳俊江最後直指港警，表示這次拘捕林卓廷等人的行動，是真的有以足夠檢控證據為基礎嗎？還是只是力挺警隊的政治操作？

柳俊江臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法