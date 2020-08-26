大眼長鼻、背鰭還有毒！漁民捕獲巨大深海不明生物

加拿大漁民捕獲1條怪魚，上網發問：「有人知道這是甚麼嗎？」（Garry Goodyear 提供）

2020-08-26 20:35:09

〔即時新聞／綜合報導〕近期有外國漁民在臉書上發布自己捕捉到的不明海洋生物，奇異的長相立刻引發網友關注，他也對此感到相當困惑，直呼：「有人知道這是甚麼嗎？」

加拿大漁民固特異（Garry Goodyear）18日在臉書發布1張照片，可見到1隻體型碩大的「魚」，除了身體的各個部位具有鰭狀構造之外，背部也有長長毒刺，最特別的是，牠圓滾滾的雙眼相當巨大，「臉部」還有尖尖、長長且類似橡膠構成的「大鼻子」，固特異嚇了一跳說：「有人知道這是甚麼嗎？」

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根據《加拿大廣播電台》（CBC Radio）報導，生物學家卡羅琳·米里（Carolyn Miri）指出，學界對於此類罕見海洋生物的了解並不多，不知道牠的來歷或是牠具有什麼樣的行為，但可以確定的是漁民們非常幸運，因為這條「魚」的毒刺可能會傷害人類，但現在已被捕獲上岸。

眼尖的網友也發現，這條長相怪異的「魚」應為「太平洋長吻銀鮫」，不具備經濟價值，分布在太平洋水深300至1140公尺的海域，體側扁長、吻尖長，雄魚眼前上方有個呈短柄狀且無法彎曲的額鰭腳，上頷前齒板成鳥喙狀，下頷齒板寬長。體呈淡灰褐色，體長可達120公分。

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