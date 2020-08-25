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    台灣真的幸福！醫驚爆：美國醫療人員都被要求寫遺囑

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，美國已逾500萬人確診，為全球疫情最嚴重的國家。（法新社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，美國已逾500萬人確診，為全球疫情最嚴重的國家。（法新社）

    2020-08-25 23:25:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，美國已逾500萬人確診，為全球疫情最嚴重的國家。重症醫師陳志金透露，有美國同行告訴他，那邊的醫療人員都被要求寫好遺囑，過一段時間還要更新內容，這也讓他忍不住嘆「幸福的台灣人啊！」

    陳志金25日在臉書PO出數張與同行對話，只見美國的同行告訴他，當地疫情並沒有得到舒緩，且接下來還要面對流感來襲，「我們第一線的醫院要求遺囑都寫好了，感覺真的很奇怪，還每兩個月update（更新）」。

    也有網友貼給他一則德州從事醫療相關行業友人的訊息，指出美國疫情越來越嚴重，同行在2星期前已經更新遺囑，身邊也不少人寫下了遺囑。

    對此，陳志金表示，這真的讓人太感傷了。他也直呼「幸福的台灣人啊！應該要慶幸你還可以繼續吵吵鬧鬧，但是，別忘了感激那些努力付出的人，更不要去澆熄這些防疫醫療人員的熱血！你的歲月靜好，是因為有人在負重前行啊」。

    根據約翰霍普金斯大學統計，美國目前已有超過570萬人確診，死亡人數則超過17萬7000人，兩者皆為全球之冠。

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