為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》寵物也陷貧窮危機！美動物福利組織助度難關

    受到武漢肺炎疫情影響，美國有許多寵物飼主無法負擔寵物的醫療、飼料費用，一些動物福利組織提供了免費的飼料以及較便宜的醫療服務，來幫助動物度過難關。（圖取自美國防止虐待動物協會）

    受到武漢肺炎疫情影響，美國有許多寵物飼主無法負擔寵物的醫療、飼料費用，一些動物福利組織提供了免費的飼料以及較便宜的醫療服務，來幫助動物度過難關。（圖取自美國防止虐待動物協會）

    2020-08-18 23:49:39

    〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，美國有許多寵物飼主無法負擔寵物的醫療、飼料費用，一些動物福利組織提供了免費的飼料以及較便宜的醫療服務，來幫助動物度過難關。

    《美聯社》報導，美國防止虐待動物協會（ASPCA）發現，疫情導致許多飼主陷入經濟危機，估計在未來6個月內，會有將近21%的寵物陷入貧困，美國防止虐待動物協會在3月時已展開了「武漢肺炎救濟復甦計畫」，在洛杉磯、邁阿密與紐約等地建立了食物發放中心，幫助了26萬8000隻馬、貓與狗，發放了約1800噸的飼料。

    一隻9歲的狗帕皮（Papi）的飼主彭諾芳（Nydia Bonefont）表示，她在3月時因為嚴重的氣喘與支氣管炎，被認為是高風險族群，醫師要求她待在家。停止工作的彭諾芳發現狗狗帕皮昏昏欲睡、停止進食，但她卻沒有錢可以帶帕皮去看獸醫。幸好美國防止虐待動物協會提供了免費的飼料與照護，讓帕皮得以恢復活力。

    另一家位於明尼蘇達州的動物福利組織使命動物醫院（Mission Animal Hospital），則對受疫情影響的飼主提供動物醫療服務的折扣。許多寵物被帶到收容所遺棄都是因為昂貴的醫療費用，使命動物醫院執行董事米勒（Susan Miller）表示，「這些飼主負擔不起這些費用，所以唯一的選擇就是放棄，但我相信，無論你的經濟狀況如何，你都應該享有與你的寵物一起生活的權利。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》疫情延續 美國加州病例總數領先佛州逾5萬例
    2020-08-18 11:51

    武漢肺炎》疫情延續 美國加州病例總數領先佛州逾5萬例
    超狂！美水族館因疫情關閉撈許願池應急 竟撈出400公斤「錢海」
    2020-08-14 16:02

    超狂！美水族館因疫情關閉撈許願池應急 竟撈出400公斤「錢海」
    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股

    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股
    追稅猛、不爽川普 2020上半年5816美國人放棄國籍
    2020-08-10 21:27

    追稅猛、不爽川普 2020上半年5816美國人放棄國籍
    佛奇自爆家人受死亡威脅 指美國存在反科學氛圍
    2020-08-06 14:00

    佛奇自爆家人受死亡威脅 指美國存在反科學氛圍
    武漢肺炎》川普打算重啟學校 美國各地教師群起抗議
    2020-08-04 23:38

    武漢肺炎》川普打算重啟學校 美國各地教師群起抗議
    武漢肺炎》比爾蓋茨：美國現在進行的病毒檢測都是「浪費時間」
    2020-07-30 22:23

    武漢肺炎》比爾蓋茨：美國現在進行的病毒檢測都是「浪費時間」
    國際今日熱門
    2020-08-18 06:10

    中國鐵建集團董事長墜樓亡 正值國資委巡視引聯想

    2020-08-18 02:11

    白俄羅斯總統：準備公投後交出權力

    2020-08-18 02:59

    孟晚舟律師前赴法院 要求公布機密文件

    2020-08-18 05:30

    「除非殺了我」白俄總統悍拒重選

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播