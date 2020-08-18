武漢肺炎》寵物也陷貧窮危機！美動物福利組織助度難關

受到武漢肺炎疫情影響，美國有許多寵物飼主無法負擔寵物的醫療、飼料費用，一些動物福利組織提供了免費的飼料以及較便宜的醫療服務，來幫助動物度過難關。（圖取自美國防止虐待動物協會）

2020-08-18 23:49:39

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，美國有許多寵物飼主無法負擔寵物的醫療、飼料費用，一些動物福利組織提供了免費的飼料以及較便宜的醫療服務，來幫助動物度過難關。

《美聯社》報導，美國防止虐待動物協會（ASPCA）發現，疫情導致許多飼主陷入經濟危機，估計在未來6個月內，會有將近21%的寵物陷入貧困，美國防止虐待動物協會在3月時已展開了「武漢肺炎救濟復甦計畫」，在洛杉磯、邁阿密與紐約等地建立了食物發放中心，幫助了26萬8000隻馬、貓與狗，發放了約1800噸的飼料。

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一隻9歲的狗帕皮（Papi）的飼主彭諾芳（Nydia Bonefont）表示，她在3月時因為嚴重的氣喘與支氣管炎，被認為是高風險族群，醫師要求她待在家。停止工作的彭諾芳發現狗狗帕皮昏昏欲睡、停止進食，但她卻沒有錢可以帶帕皮去看獸醫。幸好美國防止虐待動物協會提供了免費的飼料與照護，讓帕皮得以恢復活力。

另一家位於明尼蘇達州的動物福利組織使命動物醫院（Mission Animal Hospital），則對受疫情影響的飼主提供動物醫療服務的折扣。許多寵物被帶到收容所遺棄都是因為昂貴的醫療費用，使命動物醫院執行董事米勒（Susan Miller）表示，「這些飼主負擔不起這些費用，所以唯一的選擇就是放棄，但我相信，無論你的經濟狀況如何，你都應該享有與你的寵物一起生活的權利。」

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