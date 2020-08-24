回不去了！中國前駐美大使求情：不應視中國為蘇聯第二

美國總統川普近日已撂狠話稱「可能會與中國經濟脫鉤」，引起中國政府高度緊張，中國前駐美大使周文重（見圖）受訪表示，「中美關係不可能回到以前，中國沒有軍事集團，美國不應把中國看成第二個蘇聯」。（圖擷取自微博）

2020-08-24 23:05:03

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係持續惡化，美國總統川普（Donald Trump）近日已撂狠話稱「可能會與中國經濟脫鉤」，引起中國政府高度緊張；對此，中國前駐美大使周文重受訪表示，「中美關係不可能回到以前，中國沒有軍事集團，美國不應把中國看成第二個蘇聯」。

綜合媒體報導，中國前外交部副部長周文重2005年至2010年出任中國駐美大使，19日接受中國官媒《央視》節目訪問時表示，美國先前關閉駐休士頓總領館，責任不在領館，「完全是特朗普（川普）政府的歪招、邪招，違反國際法，違反中美三個聯合公報，他欠我們一筆債」。

請繼續往下閱讀...

針對未來的美中關係發展，周文重指出，「回到以前不可能了，基辛格（前美國國務卿季辛吉）也說，回不到過去了。主要原因是美國對中國的看法變了，這是一個最大的變化，美國不再把我國當成合作夥伴， 而是一個對手、政治敵手」。

周文重續稱，「學會怎麽和一個發展中的和平崛起的中國相處， 這是美國的問題和挑戰。因為實際上來講，中國的崛起不可避免，中國和美國之間的差距還是很大，但是這個差距在比較迅速地縮小。我們一直在跟美國講，我們不會取代你，也無意挑戰你，但問題是美國得聽得進去。而且，從我們的做法上來看，我們沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把我國看成第二個前蘇聯」。

最後，周文重痛批美國總統川普，「當然，因為老百姓生活水平也受疫情等原因的影響， 他把疫情怪罪中國，老百姓不明就裏，他說『中國疫情』，可能很多人就認為這是『中國疫情』，所以又要我們把這個問題說清楚，當然美國也有人站出來把話說清楚，但像『福奇』（美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇）這樣的人占少數。所以公眾的情緒受其影響，有時候也情有可原。給他們一些時間，讓他們自己去思考、去碰壁。特朗普（川普）在歷史上留下非常負面的一筆，很難交代其在歷史上的責任，沒有一個總統是像他這樣的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法