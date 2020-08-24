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    武漢肺炎》全球逾2346萬人感染 近81萬不治

    法新社彙整官方數據顯示，全球至少80萬9255人死於武漢肺炎，至少2346萬3870人染疫。圖為法國尼斯準備接受武漢肺炎檢測的人潮大排長龍。（路透）

    法新社彙整官方數據顯示，全球至少80萬9255人死於武漢肺炎，至少2346萬3870人染疫。圖為法國尼斯準備接受武漢肺炎檢測的人潮大排長龍。（路透）

    2020-08-24 20:57:29

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），全球至少80萬9255人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2346萬3870人染疫。

    疫情從去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1486萬7200人目前被認為已經康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

    全球23日通報新增4001人死亡及21萬3866例確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（836死）、巴西（494死）、美國（433死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計17萬6809人病故、570萬4447例確診，至少199萬7761人已康復。

    其他疫情重災區還包括巴西（11萬4744人喪生、360萬5789人染疫）、墨西哥（6萬480人喪生、56萬164人染疫）、印度（5萬7542人喪生、310萬6348人染疫）及英國（4萬1429人喪生、32萬5642人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（84人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

    拉丁美洲和加勒比海地區累計25萬9130死、672萬7909例確診；歐洲累計21萬2958死、372萬1813例確診；美國和加拿大累計18萬5917死、582萬9268例確診。

    亞洲累計8萬8419死、455萬5848例確診；中東地區累計3萬4497死、141萬1544例確診；非洲累計2萬7781死、118萬9999例確診；大洋洲累計553死、2萬7495例確診。

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