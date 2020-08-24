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    武漢肺炎》33歲港男為全球「二次感染」首例 遭不同病毒株攻擊

    香港傳出全球重複感染武肺病毒的首例。圖為愛爾蘭Nexu科學傳播工作室與都柏林三一學院，共同創建的武肺病毒電腦繪圖模型。（路透）

    香港傳出全球重複感染武肺病毒的首例。圖為愛爾蘭Nexu科學傳播工作室與都柏林三一學院，共同創建的武肺病毒電腦繪圖模型。（路透）

    2020-08-24 19:52:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球迅速蔓延，已確診過的病患痊癒後可能會二次感染嗎？香港一名33歲男子相隔4個多月後，再度驗出武肺病毒。港大微生物學系研究證實，33歲男子是首宗全球二次感染病例，專家也發現，他2次感染的病毒基因排序不同，認定他先後是被2種不同的武肺病毒攻擊。

    綜合港媒報導，33歲男患者3月底確診，4月中康復出院，本月初獨自經英國到西班牙旅遊，回香港後在機場做病毒檢測，結果呈陽性，但沒有症狀。

    港大研究團隊透過次世代高通量基因測序，發現他第1次與第2次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實他是全球首宗二次感染病例，先後被2種不同的武肺病毒攻擊。

    研究團隊指出，這宗病例說明康復者在復原幾個月後，也有可能再次受感染，即使康復者具有免疫力，病毒仍可能像其他引起普通感冒的冠狀病毒一樣，持續在全球人群中存在，康復者的免疫力可能只維持一段短時間。

    此前歐洲研究也指出，人體內的抗體，可能幾個月後就會消失，確實有二度感染的可能。專家認為，就算疫苗問世，恐怕得2、3年就打一次，才能避免染病。

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