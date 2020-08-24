川普團隊公布連任後施政綱領 矢言「終止依賴中國」

美國共和黨將在27日正式提名川普爭取連任總統。（美聯社）

2020-08-24 15:41:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨全國代表大會將在24日至27日登場，爭取連任的總統川普的競選團隊，在23日公布川普第2任期的10大領域施政綱領，包括終止依賴中國，以及要求中國為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）負責。

《美國之音》（VOA）報導，川普競選團隊公布川普將在第2任內完成的施政重點，包括經濟、教育、外交政策與國防等10大領域，包括在未來10個月中創造1000萬個工作機會；在2021年帶領國家脫離武漢肺炎疫情、並恢復正常；維持和擴大美國無以倫比的軍事力量等。

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值得注意的是，「終止對中國的依賴」排在10大重點施政領域的第3位，內容涵蓋從中國撤回100萬個製造業工作機會，並對「脫中返美」的美國企業提供稅務減免，不允許將工作機會外包給中國的公司獲得聯邦政府合約，以及要求中國為武漢肺炎向世界擴散負完全責任等。

民主黨全代會甫落幕，共和黨全代會緊接著從24日起一連4天在華府及北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）市會議中心舉行，但受疫情影響，大部份活動透過網路直播，僅少數人會前往會場。

據悉，川普可能會連4天在大會中亮相及發言，並在最後1天於白宮南草坪發表提名演說。第一夫人梅蘭妮亞25日將在白宮玫瑰園演說，副總統彭斯26日則會在馬里蘭州巴爾的摩市麥亨利堡（Fort McHenry）演說。

民主黨總統候選人拜登20日接受提名後，矢言「將美國帶出黑暗」，以團結國家為主軸的演說獲得好評，但也挨批幾乎未著墨中國威脅。對於民主黨全代會很少談及外交政策和中國議題，國務卿龐皮歐日前曾在訪談中坦言，對此感到相當驚訝。

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