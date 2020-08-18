武漢肺炎》疫情延續 美國加州病例總數領先佛州逾5萬例

全美病例數最多的加州單日回報新增逾6469例確診，領先病例數居次的佛州逾5萬例。圖為加州醫護人員。（路透）

2020-08-18 11:51:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，美國境內疫情嚴重程度仍居冠全球；據美國疾病預防控制中心（CDC）17日公告最新統計數字，美國單日新增逾4萬1893例，其中全美病例數最多的加州單日回報新增逾6469例確診，領先病例數居次的佛州逾5萬例，全美病例數排名亞軍的佛州累計病例數則增2760例，病例數第3多的德州則增2713例。

根據CDC17日公告最新單日統計，美國單日新增確診4萬1893例，新增死亡654例死亡病例，境內累計確診病例數達538萬2125例，累計死亡病例數達16萬9350例。

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觀察美國人口三大州狀況；據加州衛生單位統計，單日新增確診數達6469例，另增18例死亡，使加州累計病例數達628萬31例，為全美目前唯一病例數突破60萬的州別，累計死亡病例數則達11242例；加州累計確診病例數為全美之首，遙遙領先病例數居次的佛州逾5萬例，累計死亡病例數同時位列全美第三。

美國人口第二大州德州方面，該州衛生單位回報單日新增確診數達2713例，另增51例死亡，德州累計病例數達54萬2950例，累計死亡病例數突破萬例，達1萬34例，數量為全美第四。

美國人口第三大州佛州方面，州內確診病例數為全美第二，該州衛生單位回報單日新增確診數達2760例，另增87例死亡，使佛州累計病例數達57萬6094例，逼近60萬大關，累計死亡病例數則達9539例，逼近萬例大關。

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