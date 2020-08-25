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    武漢肺炎》美國確診逾568萬例 佛州繼加州後也逾60萬例

    佛州為全美第2個累計確診病例數突破60萬的州別，累計病例數字為60萬2829例。圖為佛州醫護人員。（路透）

    佛州為全美第2個累計確診病例數突破60萬的州別，累計病例數字為60萬2829例。圖為佛州醫護人員。（路透）

    2020-08-25 15:31:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，確診、死亡病例數仍為全球最多；據美國疾病預防控制中心（CDC）24日公告最新統計數字，美國單日新增3萬8679例，新增死亡病例數572例。觀察美國人口大州情況，加州單日回報新增4946例確診，病例數仍為全美最多，病例數居次與第3的佛州、德州單日回報皆新增逾2000例。截至最新，美國境內確診數超越568萬例，已有加州、佛州2個州別累計病例突破60萬例。

    根據CDC在24日最新統計，美國單日新增確診3萬8679例，新增死亡572例；美國境內累計病例數達568萬2491例，死亡病例數達17萬6223例。

    觀察美國人口3大州，第1大州加州累計病例數仍為全美最多；該州衛生單位回報單日新增確診數達4946例，另增18例死亡，使加州累計病例數達66萬8615例，為全美首個病例數突破60萬的州別。累計死亡病例數達1萬2152例，維持全美第3。

    美國人口第2大州德州方面，該州衛生單位回報單日新增確診數達2754例，另增25例死亡，德州累計病例數達58萬384例，累計死亡病例數達1萬1395例，確診病例數名列全美第3，死亡病例數名列全美第4。

    美國人口第3大州佛州確診病例數全美第2，該州衛生單位回報單日新增確診數達2086例，另增72例死亡；佛州為全美第2個累計確診病例數突破60萬的州別，累計病例數字為60萬2829例，累計死亡病例數則達1萬397例，為全美第5。

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