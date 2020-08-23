為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》希土衝突升溫 美軍「巨無霸」進駐東地中海

    希臘與土耳其在東地中海的衝突升溫之際，美國海軍遠征海上基地船「威廉斯號」18日抵達希臘克里特島的蘇達灣，開始例行性訓練。（照片取自美國海軍NSA Souda Bay推特）

    希臘與土耳其在東地中海的衝突升溫之際，美國海軍遠征海上基地船「威廉斯號」18日抵達希臘克里特島的蘇達灣，開始例行性訓練。（照片取自美國海軍NSA Souda Bay推特）

    2020-08-23 10:55:08

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘與土耳其在東地中海的衝突升溫之際，美國海軍巨型的遠征海上基地船「威廉斯號」（USS Hershel Woody Williams）18日抵達希臘克里特島的蘇達灣（Souda Bay），開始例行性訓練。

    綜合外媒報導，東地中海蘊藏豐富的天然氣，土耳其長期和以希臘、賽普勒斯共和國（南賽）為首的聯盟爭奪開採權益。8月12日，1艘保護勘探船的土耳其護衛艦與1艘希臘軍艦相撞，加劇2國的緊張關係。法國已派遣兵力支援北約盟國希臘，儘管土耳其也是北約組織的一員。

    在此敏感時機，美軍「威廉斯號」18日進駐希臘克里特島，開始一連串的訓練。美國第6艦隊發言人雷恩斯中校（Kyle Raines）表示，「威廉斯號」不是去介入紛爭的，但如果區域局勢惡化，華府決定行動的話，這艘軍艦能夠進行干預。

    「威廉斯號」7月27日離開美國維吉尼亞州諾福克港，8月13日訪問了義大利那不勒斯，並進行例行的補給，然後再抵達希臘克里特島蘇達灣。

    「威廉斯號」是美國海軍新型「劉易斯·B·普勒」級（Lewis B. Puller）遠征海上基地船的第2艘，以二戰的海軍陸戰隊英雄命名，於2018年2月22日服役，全長約230公尺，該船是一艘巨型的海上基地，用以執行快速運輸和作戰支援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土耳其地中海探勘惹議 法希加強駐軍籲和平對話
    2020-08-13 10:40

    土耳其地中海探勘惹議 法希加強駐軍籲和平對話
    地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解
    2020-08-12 20:21

    地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解
    凌空26層 360度全正向 文化路/雙十路

    凌空26層 360度全正向 文化路/雙十路
    軍情動態》希臘下訂50架戰術無人機 有利於執行搜救任務
    2020-07-30 10:05

    軍情動態》希臘下訂50架戰術無人機 有利於執行搜救任務
    西班牙外長居中協調 希臘、土耳其關係有望緩解
    2020-07-28 12:51

    西班牙外長居中協調 希臘、土耳其關係有望緩解
    台南房價創新高 換屋族蛋黃區裡挑綠、富、美

    台南房價創新高 換屋族蛋黃區裡挑綠、富、美
    軍情動態》瑞典媒體驚爆 土耳其曾有入侵希臘的秘密計畫
    2020-06-15 23:19

    軍情動態》瑞典媒體驚爆 土耳其曾有入侵希臘的秘密計畫
    軍情動態》貼近希臘防長座機 土耳其F-16被幻象追逐鎖定
    2020-05-06 20:44

    軍情動態》貼近希臘防長座機 土耳其F-16被幻象追逐鎖定
    國際今日熱門
    2020-08-22 12:19

    60年首見！美國下週恐遭雙颶風夾擊

    2020-08-22 11:45

    謠言終結站》殲-10擊落F-22戰機？老謠言！ 連中國央視都說是假的

    2020-08-22 13:25

    「金州殺人魔」被判無期徒刑 首度向被害人道歉

    2020-08-22 11:46

    武漢肺炎》5月鬆綁成防疫破口 以色列確診累計突破10萬人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播