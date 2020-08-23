軍情動態》希土衝突升溫 美軍「巨無霸」進駐東地中海

希臘與土耳其在東地中海的衝突升溫之際，美國海軍遠征海上基地船「威廉斯號」18日抵達希臘克里特島的蘇達灣，開始例行性訓練。（照片取自美國海軍NSA Souda Bay推特）

2020-08-23 10:55:08

〔即時新聞／綜合報導〕希臘與土耳其在東地中海的衝突升溫之際，美國海軍巨型的遠征海上基地船「威廉斯號」（USS Hershel Woody Williams）18日抵達希臘克里特島的蘇達灣（Souda Bay），開始例行性訓練。

綜合外媒報導，東地中海蘊藏豐富的天然氣，土耳其長期和以希臘、賽普勒斯共和國（南賽）為首的聯盟爭奪開採權益。8月12日，1艘保護勘探船的土耳其護衛艦與1艘希臘軍艦相撞，加劇2國的緊張關係。法國已派遣兵力支援北約盟國希臘，儘管土耳其也是北約組織的一員。

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在此敏感時機，美軍「威廉斯號」18日進駐希臘克里特島，開始一連串的訓練。美國第6艦隊發言人雷恩斯中校（Kyle Raines）表示，「威廉斯號」不是去介入紛爭的，但如果區域局勢惡化，華府決定行動的話，這艘軍艦能夠進行干預。

「威廉斯號」7月27日離開美國維吉尼亞州諾福克港，8月13日訪問了義大利那不勒斯，並進行例行的補給，然後再抵達希臘克里特島蘇達灣。

「威廉斯號」是美國海軍新型「劉易斯·B·普勒」級（Lewis B. Puller）遠征海上基地船的第2艘，以二戰的海軍陸戰隊英雄命名，於2018年2月22日服役，全長約230公尺，該船是一艘巨型的海上基地，用以執行快速運輸和作戰支援。

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