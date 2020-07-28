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    西班牙外長居中協調 希臘、土耳其關係有望緩解

    西班牙外交部部長龔薩雷茲27日表示，在與土國政府會談後，部分爭端已到達轉捩點，圖為土耳其先前派出的Oruc Reis研究船。（美聯社）

    西班牙外交部部長龔薩雷茲27日表示，在與土國政府會談後，部分爭端已到達轉捩點，圖為土耳其先前派出的Oruc Reis研究船。（美聯社）

    2020-07-28 12:51:43

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其上週宣佈派研究船去希臘南部島嶼羅德島、喀帕蘇斯島及卡斯特洛里佐島進行地質研究，此舉讓北大西洋公約（NATO）盟國希土兩國間長期的緊張關係升級，安卡拉作法隨即引來美國、法國及其他歐洲國家的公開批評，不過，西班牙外長27日表示，在與土國政府會談後，部分爭端已到達轉捩點。

    《德國之聲》報導，西班牙外交部部長龔薩雷茲（Arancha Gonzalez Laya）27日表示，針對土耳其地中海能源探勘開採一事，27日在土耳其舉行的會談，成功幫助緩解部分歐盟成員與土耳其之間的緊張關係，並補充指出，土國探勘開採有可能會暫停一個月。

    《德國之聲》指出，龔薩雷茲與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在土耳其舉辦的聯合記者會上表示，經過會談之後，地中海石油與天然氣的爭端已經進入「轉捩點」。

    他說，「就東地中海上所進行的活動來說，我們的確達到了部分的轉捩點，與卡夫索格魯的對話是一場有用的對話，能夠減緩緊張關係」，不過，卡夫索格魯在記者會上並未提到任何暫停計畫。

    土耳其先前指控希臘，稱希臘將土國排擠在東地中海的公平礦產開採國之外，雅典政府不能將南部島嶼列入專屬經濟區（Exclusive economic zone）內，於是便派研究船進行探勘。

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