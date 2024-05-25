震驚人民！哈薩克前經濟部長將嬌妻活活打死 判刑24年

哈薩克前經濟部長比辛巴耶夫，將31歲妻子努科諾娃（見圖）活活打死，本月被判24年有期徒刑，此案震驚當地人民。（美聯社）

2024/05/25 10:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev），去年11月9日將31歲的妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova）活活打死，震驚當地社會並引起各界對家暴案的關注，比辛巴耶夫本月13日被判處入獄24年。

據《BBC》報導，案發當天上午7時15分許，比辛巴耶夫在首都阿斯塔納一處和親戚有關的餐廳裡，對結婚不到1年的妻子努科諾娃拳打腳踢，過程中被監視器拍了下來，可以聽到比辛巴耶夫不斷辱罵妻子並懷疑對方外遇。

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比辛巴耶夫接著將妻子拖到沒有監視器的VIP室，還用自己的手機拍攝幾段影片，雖然在法庭上播放出來但沒有對外展示，因此無法得知影片內容是什麼，可以確定的是，到了晚間8時救護車被叫來餐廳時，努科諾娃早就沒了氣息，估計已經死亡6至8個小時。

法醫報告顯示，努科諾娃因頭部外傷造成腦損傷，並且有被人勒住脖子的跡象，最高法院判處比辛巴耶夫有期徒刑24年。另外，案發餐廳所在的美食廣場，由比辛巴耶夫親戚拜扎諾夫（Bakhytzhan Baizhanov）負責經營，他也因為隱瞞罪行被判處坐牢4年。

哈薩克女性長期受到壓迫，聯合國估計當地每年有400多名女子被伴侶殺害，並且有大量女性遭遇家庭暴力，但由於許多人都不敢報案，害怕自己被指責破壞家庭和諧，大約只有4分之1的家暴者受到法律懲罰。

比辛巴耶夫出庭受審的情況，透過直播傳遍哈薩克，民眾紛紛在社群媒體上討論此案，並有超過15萬人連署要求改革家暴法，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）最終簽署法案，加重家暴行為的處罰，從原本的民事犯罪升級為刑事，並且無須受害者本人報案也可立案。

不過，在哈薩克專門協助家暴、性侵受害女性的尼莫奇克茲基金會（NeMolchiKZ Foundation）創辦人斯邁洛娃（Dinara Smailova），強調目前的改革還是遠遠不夠，因為受害者假如沒有住院超過21天，就會被認定為「輕微傷」，被打到鼻子和下顎骨折也一樣。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

哈薩克前經濟部長比辛巴耶夫，因殺妻案出庭受審。（美聯社）

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